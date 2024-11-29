К весне доллар может подняться до 120-140 рублей. К чему готовиться россиянам?

Posted 29 ноября, 15:43
Published 29 ноября, 15:43
Modified 29 ноября, 15:45
Updated 29 ноября, 15:45
На рынке Forex цены отошли от локальных максимумов: вместо 115 рублей за доллар, сейчас он торгуется по 108 рублей. На межбанковском рынке недружественные валюты также потеряли почти 5%: в четверг, 28 ноября, курс доллара составил 107,9 ₽, а евро опустился до 113 руб.
Официальные же курсы Центрального банка пока не вызывают оптимизма. В пятницу, 29 ноября, американская валюта подорожала на полтора рубля и достигла 109 ₽, а евро за сутки прибавил три рубля и закрепился выше 116 руб.
Несмотря на негативную динамику, экономист и бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что самое тяжелое уже позади.
«Рубль будет постепенно возвращаться к тем значениям, которые были около недели назад, то есть примерно 100 руб. за доллар. Об этом можно говорить достаточно уверенно, потому что сам по себе этот скачок был спровоцирован одной причиной — новым пакетом санкций США. Банки, их контрагенты и все предприятия в эти дни пытались спасти свои средства», — рассказал он в беседе с «Коммерсантом».
Эксперты считают, что сейчас платежный баланс России выглядит лучше, чем в прошлом году и даже по сравнению со вторым кварталом. Экспорт превышает импорт, но такое ослабление рубля ставит под сомнение намерения Центрального банка достичь уровня инфляции в 4-4,5%.
В последнее время набило оскомину утверждение «слабый рубль — это благо для бюджета». Если это так, то в краткосрочной перспективе правительство и налоговые органы действительно могут получить больше доходов.
Однако из-за высокой инфляции и необходимости дополнительной индексации зарплат, включая выплаты бюджетникам, государство в конечном итоге окажется с большими расходами по своим обязательствам и госдолгу. Таким образом, этот мнимый выигрыш может быть нивелирован всего за год, и дальнейшие прогнозы не имеют смысла.
О ситуации на валютном рынке высказался и президент. По мнению Владимира Путина, курс рубля находится под контролем, и поводов для паники нет. В то же время Росстат уже вторую неделю подряд фиксирует ускорение инфляции. Данные пока не учитывают недавний скачок валют, и экономисты ожидают, что рост доллара отразится в статистике позже.
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что основными факторами ослабления рубля являются укрепление доллара по отношению к основным валютам после выборов в США и введенные американские санкции против более чем 100 российских компаний и физических лиц.
В первую очередь это затронуло российские банки, особенно Газпромбанк, который является ключевой кредитной организацией в стране. На протяжении последних двух с половиной лет против этого банка не вводили ограничений, поскольку через него Европа продолжает закупать российский газ.
Хотя официально санкции США запрещают взаимодействие с Газпромбанком только для американских граждан, эксперты отмечают, что европейские компании могут постепенно начать отказываться от его услуг.
Аналитики предполагают, что новый пакет санкций США затрудняет многим российским экспортерам получение долларов, евро и других иностранных валют за свои услуги, что создает дефицит иностранной валюты в России. Как известно, дефицит всегда приводит к росту цен.
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что в конце месяца экспортеры должны начать продавать доллары и евро на внутреннем рынке для получения рублей и уплаты налогов. Однако этого не происходит из-за нехватки иностранной валюты.
Кроме того, даже те страны, которые считаются дружественными к России, не всегда готовы игнорировать западные санкции. В результате за последний год в СМИ появилось множество сообщений о том, что китайские банки отказываются проводить сделки с российскими компаниями. Российскому бизнесу стало сложно даже приобрести юани.
На ослабление рубля также влияют эскалация конфликта между Россией и Украиной и затихание конфликтов на Ближнем Востоке. С уменьшением конфликтов в регионе снижаются риски энергетического кризиса и дефицита нефти, что, в свою очередь, ведет к падению цен на черное золото. Если стоимость нефти падает, это негативно сказывается на курсе рубля, который сильно зависит от ситуации на мировом рынке.
Но, несмотря на проблемы, которые ощущает население, слабый рубль в условиях растущего дефицита российского бюджета может оказаться выгодным для правительства РФ. Чем ниже курс национальной валюты, тем больше средств поступает в казну от продажи товаров и услуг в долларах и евро. Эти средства затем используются для выполнения обязательств по выплате зарплат, социальных пособий, строительству инфраструктуры и предоставлению государственных услуг в рублях.
Когда в июне 2022 года доллар стоил 55-60 рублей, тогдашний первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что власти должны стремиться к оптимальному курсу в 70-80 рублей за доллар. Спустя год он обозначил цель в 80-90 рублей. В конечном итоге этот план был перевыполнен.
Эксперты сходятся во мнении, что доллар может достичь максимальных значений в конце ноября — начале декабря, после чего ожидается стабилизация ситуации.
Некоторые аналитики представили более радикальные прогнозы. В частности говорится, что если цены на нефть упадут до $50 за баррель, курс доллара может подняться до 120 рублей, а в пиковые моменты — даже до 140. Это может произойти весной следующего года.
Для реализации такого сценария необходимо, чтобы сработали несколько факторов: снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине, что ослабит давление на сырьевой рынок (частично уже произошло), а также приход к власти в США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до $40 за баррель (что также частично выполнено).
Для россиян в ближайшие 3–6 месяцев ожидается увеличение цен на импортные товары. В первую очередь подорожают электроника, бытовая техника, автомобили и одежда от зарубежных брендов.
Кроме того, на заседании Центрального банка, запланированном на 20 декабря, вероятнее всего, будет принято решение о повышении ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией. В базовом сценарии ставка может вырасти до 22–23%, а в рисковом — до 23–25%. Это приведет к тому, что кредиты и ипотека в России станут еще менее доступными для широкой аудитории.
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