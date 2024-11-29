К весне доллар может подняться до 120-140 рублей. К чему готовиться россиянам?

Но, несмотря на проблемы, которые ощущает население, слабый рубль в условиях растущего дефицита российского бюджета может оказаться выгодным для правительства РФ. Чем ниже курс национальной валюты, тем больше средств поступает в казну от продажи товаров и услуг в долларах и евро. Эти средства затем используются для выполнения обязательств по выплате зарплат, социальных пособий, строительству инфраструктуры и предоставлению государственных услуг в рублях.