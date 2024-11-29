Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должников

Posted 29 ноября, 13:33
Published 29 ноября, 13:33
Modified 29 ноября, 13:35
Updated 29 ноября, 13:35
Информацию об этом представили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».
«На 1 октября 2025 года долг тюменцев по ипотеке составил 242 миллиона рублей. Прирост задолженности за последние 12 месяцев составил 105%», — говорится в исследовании.
На первом месте в рейтинге находятся Краснодарский край (1,2 млрд), Москва (1,06 млрд), Московская область (600 млн) и Санкт-Петербург (597 млн). Тюменская область стала единственным представителем из регионов УрФО, попавшим в этот список.
Отметим, с 15 ноября Сбербанк увеличил процентные ставки по основным ипотечным продуктам на 3,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составляет 28,1%.
Повышение процентных ставок связано с увеличением ключевой ставки и удорожанием государственных долговых обязательств. До недавнего времени минимальный процент по ипотеке на покупку готового жилья составлял 24,6%, а на приобретение недвижимости на этапе строительства — 24,9%. В настоящее время процентная ставка по готовым объектам составляет 28,1%, а по строящимся — 28,4%.
Напомним, что максимальный размер льготной ипотеки по некоторым программам был установлен на уровне 6 млн рублей для всех регионов. А программы, такие как IT-ипотека, стали недоступны для покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге, однако остаются актуальными для регионов, включая Тюмень.
Для тех, кто рассматривает льготные программы, важно следить за актуальными условиями, которые меняются в зависимости от решений правительства и Центробанка. Например, для семей с детьми или сотрудников IT-сферы льготные условия могут по-прежнему быть выгодными, особенно в сравнении с коммерческими кредитами.