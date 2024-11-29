Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должников

Для тех, кто рассматривает льготные программы, важно следить за актуальными условиями, которые меняются в зависимости от решений правительства и Центробанка. Например, для семей с детьми или сотрудников IT-сферы льготные условия могут по-прежнему быть выгодными, особенно в сравнении с коммерческими кредитами.