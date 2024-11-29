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Posted 29 ноября, 13:33

Published 29 ноября, 13:33

Modified 29 ноября, 13:35

Updated 29 ноября, 13:35

Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должников

Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должников

29 ноября 2024, 13:33
Фото: 1MI.
Регион занял пятую позицию в списке российских регионов с наибольшими ипотечными задолженностями.

Информацию об этом представили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

«На 1 октября 2025 года долг тюменцев по ипотеке составил 242 миллиона рублей. Прирост задолженности за последние 12 месяцев составил 105%», — говорится в исследовании.

На первом месте в рейтинге находятся Краснодарский край (1,2 млрд), Москва (1,06 млрд), Московская область (600 млн) и Санкт-Петербург (597 млн). Тюменская область стала единственным представителем из регионов УрФО, попавшим в этот список.

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Отметим, с 15 ноября Сбербанк увеличил процентные ставки по основным ипотечным продуктам на 3,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составляет 28,1%.

Повышение процентных ставок связано с увеличением ключевой ставки и удорожанием государственных долговых обязательств. До недавнего времени минимальный процент по ипотеке на покупку готового жилья составлял 24,6%, а на приобретение недвижимости на этапе строительства — 24,9%. В настоящее время процентная ставка по готовым объектам составляет 28,1%, а по строящимся — 28,4%.

Напомним, что максимальный размер льготной ипотеки по некоторым программам был установлен на уровне 6 млн рублей для всех регионов. А программы, такие как IT-ипотека, стали недоступны для покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге, однако остаются актуальными для регионов, включая Тюмень.

Для тех, кто рассматривает льготные программы, важно следить за актуальными условиями, которые меняются в зависимости от решений правительства и Центробанка. Например, для семей с детьми или сотрудников IT-сферы льготные условия могут по-прежнему быть выгодными, особенно в сравнении с коммерческими кредитами.

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Ранее стало известно, что в Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов.

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#Иван Солдатов#Общество#Рейтинги#Новости тюмени#Ипотека#Просроченная задолженность#Рейтинг регионов
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