Тюменцы рассказали, как получить единовременную выплату из материнского капитала

Posted 29 ноября, 08:45
Published 29 ноября, 08:45
Modified 29 ноября, 08:47
Updated 29 ноября, 08:47
На такую выплату имеют право семьи, которые потратили основную часть средств маткапитала на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели. При этом на счете часть средств материнского капитала осталась, пишет сайт телеканала Саратов 24.
На сегодняшний день в Тюменской области такую выплату получили уже 2 тысячи семей региона.
«Неиспользованный остаток материнского капитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи», — подчеркнули в отделении Социального фонда России по Тюменской области.
В случае, если семья подавала заявление на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала и еще получает эту выплату, то подать заявление на получение остатка средств нужно будет чуть позже, после истечения срока, на который выплата назначена.
Для получения выплаты следует обратиться с заявлением в отделение СФР через портал Госуслуг, либо лично в любую клиентскую службу Социального фонда или офис МФЦ.
«Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей», — пояснили в отделении Социального фонда России по Тюменской области.
Узнать информацию о сумме остатка можно на портале Госуслуг, заказав выписку об остатке материнского капитала, либо в клиентской службе СФР или офисе МФЦ. Также по единому номеру контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Отметим, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. В настоящее время размер выплаты за первого ребенка составляет 630,3 тысячи рублей, а за второго — 833 тысячи рублей. После индексации размер маткапитала на первого ребёнка увеличат до 676,4 тысячи рублей, а на второго и последующих — до 893,8 тысячи.