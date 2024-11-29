Тюменцы рассказали, как получить единовременную выплату из материнского капитала

Отметим, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. В настоящее время размер выплаты за первого ребенка составляет 630,3 тысячи рублей, а за второго — 833 тысячи рублей. После индексации размер маткапитала на первого ребёнка увеличат до 676,4 тысячи рублей, а на второго и последующих — до 893,8 тысячи.