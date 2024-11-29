Путин включил бывшего мэра Тюмени в состав Общественной палаты РФ

Posted 29 ноября, 14:38
Published 29 ноября, 14:38
Modified 29 ноября, 14:40
Updated 29 ноября, 14:40
Президент России Владимир Путин назначил тюменца Сергея Сметанюка, заместителя генерального директора АО «Мостострой-11» и сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет», членом Общественной палаты РФ.
Соответствующий указ был подписан главой государства и размещен на официальном портале правовой информации. Документ уже вступил в силу, как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Сергей Сметанюк был избран мэром Тюмени в 2005 году. В 2007 году он занял пост первого заместителя губернатора Тюменской области, а в декабре того же года стал депутатом Госдумы V созыва. С января 2010 года работал заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, а в ноябре 2012 года был назначен заместителем генерального директора ОАО «Сибнефтепровод».
До этого, в 1988 году, Сметанюк был избран первым секретарем комсомольской организации Ленинского района Тюмени. С 1990 года он занимал должность первого заместителя главы Ленинского района города. В 1996 году он выиграл выборы в городскую думу Тюмени и стал ее председателем.
В 2000 году был назначен главным федеральным инспектором в Тюменской области в аппарате полномочного представителя в УрФО. С марта 2005 года Сметанюк работал вице-губернатором Тюменской области, а после перехода Сергея Собянина на работу в администрацию президента исполнял обязанности губернатора в течение 10 дней.