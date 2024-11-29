Путин включил бывшего мэра Тюмени в состав Общественной палаты РФ

Сергей Сметанюк был избран мэром Тюмени в 2005 году. В 2007 году он занял пост первого заместителя губернатора Тюменской области, а в декабре того же года стал депутатом Госдумы V созыва. С января 2010 года работал заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, а в ноябре 2012 года был назначен заместителем генерального директора ОАО «Сибнефтепровод».