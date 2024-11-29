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Posted 29 ноября, 14:38

Published 29 ноября, 14:38

Modified 29 ноября, 14:40

Updated 29 ноября, 14:40

Путин включил бывшего мэра Тюмени в состав Общественной палаты РФ

Путин включил бывшего мэра Тюмени в состав Общественной палаты РФ

29 ноября 2024, 14:38
Фото: 1MI.
Сергей Сметанюк занимал пост главы Тюмени с 2005 по 2007 годы.

Президент России Владимир Путин назначил тюменца Сергея Сметанюка, заместителя генерального директора АО «Мостострой-11» и сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет», членом Общественной палаты РФ.

Соответствующий указ был подписан главой государства и размещен на официальном портале правовой информации. Документ уже вступил в силу, как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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Сергей Сметанюк был избран мэром Тюмени в 2005 году. В 2007 году он занял пост первого заместителя губернатора Тюменской области, а в декабре того же года стал депутатом Госдумы V созыва. С января 2010 года работал заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, а в ноябре 2012 года был назначен заместителем генерального директора ОАО «Сибнефтепровод».

До этого, в 1988 году, Сметанюк был избран первым секретарем комсомольской организации Ленинского района Тюмени. С 1990 года он занимал должность первого заместителя главы Ленинского района города. В 1996 году он выиграл выборы в городскую думу Тюмени и стал ее председателем.

В 2000 году был назначен главным федеральным инспектором в Тюменской области в аппарате полномочного представителя в УрФО. С марта 2005 года Сметанюк работал вице-губернатором Тюменской области, а после перехода Сергея Собянина на работу в администрацию президента исполнял обязанности губернатора в течение 10 дней.

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