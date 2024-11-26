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Posted 26 ноября, 06:22

Published 26 ноября, 06:22

Modified 26 ноября, 06:24

Updated 26 ноября, 06:24

Земельный участок в районе тюменского аэропорта выставили на торги за 81 млн

Землю рядом с тюменским аэропортом продадут за миллионы рублей

26 ноября 2024, 06:22
Фото: ДОМ.РФ.

Земельный участок в районе тюменского аэропорта выставили на торги за 81 млн

Земельный участок, расположенный в микрорайоне Плеханова, вдоль автомагистрали (Окружная дорога), выставили на продажу за 81 миллион 163 тысячи рублей.

В размещенном объявлении указано, что площадь участка составляет 0,81 гектар. С восточной стороны находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка «Деревня Плеханова» расположена в 250 метрах.

Фото: ДОМ.РФ

Отмечено, что земля предназначена для использования в коммерческих целях. Здесь разрешено строить торговые центры, рынки, объекты дорожного сервиса. Запрещено возводить производственные помещения, которые будут создавать помеху полетам.

Заявки на участие в тендере будут принимать до марта 2025 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорты#Земельные участки#Торги
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