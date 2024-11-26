Землю рядом с тюменским аэропортом продадут за миллионы рублей

Posted 26 ноября, 06:22
Published 26 ноября, 06:22
Modified 26 ноября, 06:24
Updated 26 ноября, 06:24
В размещенном объявлении указано, что площадь участка составляет 0,81 гектар. С восточной стороны находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка «Деревня Плеханова» расположена в 250 метрах.
Отмечено, что земля предназначена для использования в коммерческих целях. Здесь разрешено строить торговые центры, рынки, объекты дорожного сервиса. Запрещено возводить производственные помещения, которые будут создавать помеху полетам.
Заявки на участие в тендере будут принимать до марта 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о покупке квартиры за 25 миллионов рублей. В числе требований к недвижимости — площадь не менее 120 квадратов, ремонт и наличие мебели.