В Тюмени выставили на продажу три отеля

Posted 26 ноября, 05:54
Published 26 ноября, 05:54
Modified 26 ноября, 05:58
Updated 26 ноября, 05:58
За 59,9 миллиона продают недвижимость площадью 274,5 квадратных метров, 65 миллионов стоит помещение площадью 303 квадрата, 114,7 миллиона — недвижимость площадью 580 квадратных метров.
В объявлениях указано, что у всех объектов имеются арендаторы с долгосрочными договорами аренды. Размеры ставок — от 280 тысяч до 580 тысяч рублей в месяц.
«Предоставляем финансовые гарантии, что арендатоp будет сидеть долго! Возможен частичный обмен (на землю и недвижимость). Рассрочка до 1 года, ипотека», — отмечено в опубликованных объявлениях.
Отметим, в Тюмени за год цены на торговые помещения выросли на 40%. Самую дорогую коммерческую недвижимость продают в Калининском районе города — квадратный метр стоит там 154,7 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 6,9 миллиона рублей выставили на продажу известный бар «Реалисты». Покупателю обещают оставить все оборудование, посуду и т. д.