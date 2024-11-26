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Posted 26 ноября, 05:54

Published 26 ноября, 05:54

Modified 26 ноября, 05:58

Updated 26 ноября, 05:58

В Тюмени выставили на продажу три отеля за 240 миллионов рублей

В Тюмени выставили на продажу три отеля

26 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI.

В Тюмени выставили на продажу три отеля за 240 миллионов рублей

Сюжет
Недвижимость
Три коммерческих помещения, в которых расположены гостиницы, выставили на продажу в Тюмени. Стоимость варьируется от 59,9 миллиона до 114 миллионов рублей.

За 59,9 миллиона продают недвижимость площадью 274,5 квадратных метров, 65 миллионов стоит помещение площадью 303 квадрата, 114,7 миллиона — недвижимость площадью 580 квадратных метров.

Фото: Авито

В объявлениях указано, что у всех объектов имеются арендаторы с долгосрочными договорами аренды. Размеры ставок — от 280 тысяч до 580 тысяч рублей в месяц.

«Предоставляем финансовые гарантии, что арендатоp будет сидеть долго! Возможен частичный обмен (на землю и недвижимость). Рассрочка до 1 года, ипотека», — отмечено в опубликованных объявлениях.
Фото: Авито

Отметим, в Тюмени за год цены на торговые помещения выросли на 40%. Самую дорогую коммерческую недвижимость продают в Калининском районе города — квадратный метр стоит там 154,7 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 6,9 миллиона рублей выставили на продажу известный бар «Реалисты». Покупателю обещают оставить все оборудование, посуду и т. д.

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