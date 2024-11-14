Популярный тюменский бар продают по цене квартиры

В Тюмени продают за 6,9 миллиона бар, попавший в лонг-лист премии WHERETOEAT Ura

В Тюмени на продажу за 6,9 миллиона рублей выставили бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural.