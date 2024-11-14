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Posted 14 ноября, 05:31

Published 14 ноября, 05:31

Modified 14 ноября, 05:33

Updated 14 ноября, 05:33

В Тюмени продают за 6,9 миллиона бар, попавший в лонг-лист премии WHERETOEAT Ura

Популярный тюменский бар продают по цене квартиры

14 ноября 2024, 05:31
Фото: Авито.

В Тюмени продают за 6,9 миллиона бар, попавший в лонг-лист премии WHERETOEAT Ura

В Тюмени на продажу за 6,9 миллиона рублей выставили бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural.

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что гастрономический рестобар расположен в самом центра Тюмени. Поблизости находятся вузы, офисные здания, благодаря чему создается высокий пешеходный и автомобильный трафик.

Будущему владельцу будет оставлено современное кухонное оборудование, профессиональное оборудование для бара, модная посуда и инвентарь.

Фото: Авито
«Рестобар „Реалисты“ обладает высоким потенциалом для роста. Имеется активная база лояльных гостей и высокий рейтинг. Составлено комфортное меню (с высокой маржей)», — отмечено в объявлении.

Заметим, рестобар «Реалисты» начал работать в Тюмени летом 2023 года. Он располодился тогда в помещениях бывшего бара «Ленинград» на Республики, 28а. Шеф-поваром заведения является шеф-повар семейного кафе «Жюль Верн» Павел Путиков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе начнет работать первый джазовый коктейль-бар «Майлз». Заведение примет первый посетителей 15 ноября.

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