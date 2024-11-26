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Posted 26 ноября, 04:01

Published 26 ноября, 04:01

Modified 26 ноября, 04:03

Updated 26 ноября, 04:03

В Тюменской области образовался острый дефицит рабочей силы

Кадровый голод: в Тюмени на 1 безработного приходится 11,5 вакансий

26 ноября 2024, 04:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области образовался острый дефицит рабочей силы

По данным на 21 ноября, в регионе зарегистрировано 1,8 тысячи безработных граждан. При этом число опубликованных вакансий составляет 20,8 тысячи. Такие данные озвучили в департаменте экономики Тюменской области.

В ведомстве отметили, что наибольшая потребность в кадрах отмечена в научной, технической отраслях — 3,2 тысячи предложений. Порядка 10,8 тысячи сотрудников требуются в сферы строительства (1,4 тысячи вакансий), образования (2,2 тысячи вакансий), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (около 2 тысяч вакансий) транспортировки и хранения (1,7 тысячи вакансий).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самую конкурентную вакансию ноября. Ей стала вакансия event-менеджера — на одно предложение о работе поступило более 200 резюме.

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