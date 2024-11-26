Кадровый голод: в Тюмени на 1 безработного приходится 11,5 вакансий

В ведомстве отметили, что наибольшая потребность в кадрах отмечена в научной, технической отраслях — 3,2 тысячи предложений. Порядка 10,8 тысячи сотрудников требуются в сферы строительства (1,4 тысячи вакансий), образования (2,2 тысячи вакансий), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (около 2 тысяч вакансий) транспортировки и хранения (1,7 тысячи вакансий).