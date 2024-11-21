Участок тюменской набережной продали за 32 миллиона рублей

Posted 21 ноября, 06:18
Published 21 ноября, 06:18
Modified 21 ноября, 06:21
Updated 21 ноября, 06:21
В документах указано, что фирма стала единственным участником аукциона и приобрела причальную набережную за 32,3 миллиона рублей. Застройщик планирует до 2026 года обустроить там спортивные площадки, велодорожки, детскую площадку и т. д. Также, по данным РБК Тюмень, рядом с пешеходной набережной возведут мост, который соединит территорию речного порта с заречными районами.
Заметим, что данный участок набережной в Тюмени ранее уже пытались продать. Год назад Росимущество выставляло его на торги за 67 миллионов рублей. Тогда аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Ранее «Наш Город» писал, что московский застройщик «Страна М 8» выкупил почти за 11 миллионов рублей земельный участок в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Там проведут КРТ в течение 10 лет.