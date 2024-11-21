Участок тюменской набережной продали за 32 миллиона рублей

В документах указано, что фирма стала единственным участником аукциона и приобрела причальную набережную за 32,3 миллиона рублей. Застройщик планирует до 2026 года обустроить там спортивные площадки, велодорожки, детскую площадку и т. д. Также, по данным РБК Тюмень, рядом с пешеходной набережной возведут мост, который соединит территорию речного порта с заречными районами.