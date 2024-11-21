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Posted 21 ноября, 06:18

Published 21 ноября, 06:18

Modified 21 ноября, 06:21

Updated 21 ноября, 06:21

Участок тюменской набережной продали застройщику за 32 миллиона рублей

Участок тюменской набережной продали за 32 миллиона рублей

21 ноября 2024, 06:18
Фото: 1MI.

Участок тюменской набережной продали застройщику за 32 миллиона рублей

Участок тюменской набережной площадью более 3,7 тысячи квадратных метров по улице Причальная, 3, выкупил застройщик «Жилой район Речной Порт. Тюмень». Соответствующая информация указана на портале ГИС «Торги».

В документах указано, что фирма стала единственным участником аукциона и приобрела причальную набережную за 32,3 миллиона рублей. Застройщик планирует до 2026 года обустроить там спортивные площадки, велодорожки, детскую площадку и т. д. Также, по данным РБК Тюмень, рядом с пешеходной набережной возведут мост, который соединит территорию речного порта с заречными районами.

Заметим, что данный участок набережной в Тюмени ранее уже пытались продать. Год назад Росимущество выставляло его на торги за 67 миллионов рублей. Тогда аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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Ранее «Наш Город» писал, что московский застройщик «Страна М 8» выкупил почти за 11 миллионов рублей земельный участок в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Там проведут КРТ в течение 10 лет.

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