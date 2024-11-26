nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 04:43

Published 26 ноября, 04:43

Modified 26 ноября, 04:47

Updated 26 ноября, 04:47

В Тюмени торгуют казахстанским коньяком сомнительного качества

Коньяк ли? В Тюмени торгуют алкоголем сомнительного качества

26 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI.

В Тюмени торгуют казахстанским коньяком сомнительного качества

Сюжет
Алкоголь
Спиртные напитки реализуют в областной столице жители Казахстана. Продажа происходит посредством закрытых telegram-каналов.

По словам одного из тюменцев, стоимость так называемого коньяка достаточно низкая. Правда, приобрести одну бутылку не получится — доступен лишь мелкий опт.

«Я сделал заказ, мне все привезли коробку коньяка, но когда попробовал продукцию, то аж плохо стало: это не коньяк, а какой-то подкрашенный спирт, разведенный водой. Хотел вернуть, но автор telegram-канала удалил всю переписку. В итоге выбросил эту непонятную жидкость», — рассказал Ура.Ру один из покупателей.

Еще один житель Тюмени заказал коньяк из Казахстана через один из сайтов в интернете.

«С виду красивая бутылка, складывается впечатление, что коньяк качественный. А на деле — обычная сивуха, которую не стоит пить», — сообщил горожанин.
Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь: что было дальше?
Узнать подробнее

Отметим, в Тюмени ежегодно от употребления «паленого» алкоголя страдают десятки людей. К сожалению, имеют место быть и случаи с летальным исходом. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что даже однократное употребление подделок алкоголя или других химических жидкостей, где содержится небольшое количество опасных веществ, чаще всего заканчивается либо смертью, либо серьезными последствиями для здоровья.

В тоже время в ведомстве отмечают, что в этом году в Тюменской области на 10,8% сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией.

Эксперты напоминают, что для того, чтобы отличить фальсификат от оригинала, следует обращать внимание на упаковку — качество печати и отсутствие ошибок, акцизную марку (вся алкогольная продукция маркируется), информацию о производителе. Также определенную роль играет и стоимость напитка — качественные спиртные напитки не могут стоить слишком дешево.

Водка подорожала, но пить ее тюменцы стали больше
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре вынесли приговор торговцу паленой водкой, из-за употребления которой с 2022 по 2023 годы скончались 11 человек. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Читайте также:
Кадровый голод: в Тюмени на 1 безработного приходится 11,5 вакансийПеред Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поездеНа Тюмень надвигаются 15-градусные морозы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости тюмени#Фальсификация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика