Коньяк ли? В Тюмени торгуют алкоголем сомнительного качества

Posted 26 ноября, 04:43
Published 26 ноября, 04:43
Modified 26 ноября, 04:47
Updated 26 ноября, 04:47
По словам одного из тюменцев, стоимость так называемого коньяка достаточно низкая. Правда, приобрести одну бутылку не получится — доступен лишь мелкий опт.
«Я сделал заказ, мне все привезли коробку коньяка, но когда попробовал продукцию, то аж плохо стало: это не коньяк, а какой-то подкрашенный спирт, разведенный водой. Хотел вернуть, но автор telegram-канала удалил всю переписку. В итоге выбросил эту непонятную жидкость», — рассказал Ура.Ру один из покупателей.
Еще один житель Тюмени заказал коньяк из Казахстана через один из сайтов в интернете.
«С виду красивая бутылка, складывается впечатление, что коньяк качественный. А на деле — обычная сивуха, которую не стоит пить», — сообщил горожанин.
Отметим, в Тюмени ежегодно от употребления «паленого» алкоголя страдают десятки людей. К сожалению, имеют место быть и случаи с летальным исходом. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что даже однократное употребление подделок алкоголя или других химических жидкостей, где содержится небольшое количество опасных веществ, чаще всего заканчивается либо смертью, либо серьезными последствиями для здоровья.
В тоже время в ведомстве отмечают, что в этом году в Тюменской области на 10,8% сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией.
Эксперты напоминают, что для того, чтобы отличить фальсификат от оригинала, следует обращать внимание на упаковку — качество печати и отсутствие ошибок, акцизную марку (вся алкогольная продукция маркируется), информацию о производителе. Также определенную роль играет и стоимость напитка — качественные спиртные напитки не могут стоить слишком дешево.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре вынесли приговор торговцу паленой водкой, из-за употребления которой с 2022 по 2023 годы скончались 11 человек. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.