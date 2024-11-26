Коньяк ли? В Тюмени торгуют алкоголем сомнительного качества

Отметим, в Тюмени ежегодно от употребления «паленого» алкоголя страдают десятки людей. К сожалению, имеют место быть и случаи с летальным исходом. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что даже однократное употребление подделок алкоголя или других химических жидкостей, где содержится небольшое количество опасных веществ, чаще всего заканчивается либо смертью, либо серьезными последствиями для здоровья.