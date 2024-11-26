Власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей

Число комнат — 3 и более, два санузла. Отмечено, что для покупки рассматривается недвижимость в квартале улиц: Запольная — 50 лет ВЛКСМ — Мельникайте — Дружбы — Щербакова — 2-я Луговая — Челюскинцев — Камышинская. Также в документации указано, что в квартире должен быть выполнен ремонт: потолки — натяжные и гипсокартон, пол — ламинат, паркет, плитка, кварцвинил, отделка ванной комнаты и туалета — плитка, керамогранит.