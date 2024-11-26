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Posted 26 ноября, 05:14

Published 26 ноября, 05:14

Modified 26 ноября, 05:17

Updated 26 ноября, 05:17

Власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей

Власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей

26 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Тендер по приобретению жилого помещения размещен на портале Госзакупки. В документах указано, что недвижимость должна располагаться в доме не старше 2017 года, этаж — не ниже второго, площадь — не менее 120 квадратных метров.

Число комнат — 3 и более, два санузла. Отмечено, что для покупки рассматривается недвижимость в квартале улиц: Запольная — 50 лет ВЛКСМ — Мельникайте — Дружбы — Щербакова — 2-я Луговая — Челюскинцев — Камышинская. Также в документации указано, что в квартире должен быть выполнен ремонт: потолки — натяжные и гипсокартон, пол — ламинат, паркет, плитка, кварцвинил, отделка ванной комнаты и туалета — плитка, керамогранит.

Жилье должно быть меблировано — кухня должна быть оборудована гарнитуром со встроенной бытовой техникой, в спальне должна иметься двуспальная кровать с прикроватными тумбочками. Также необходимо, чтобы на всех окнах имелись карнизы и шторы.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 декабря 2024 года, подведение итогов запланировано на 6 декабря.

Отказано: тюменские власти в третий раз провалили попытку взять кредит
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Ранее «Наш Город» писал, что госдолг Тюменской области увеличился в октябре этого года на 612 миллионов рублей и достиг 9,68 миллиарда рублей. Причиной роста стал инфраструктурный кредит на обустройство новых районов.

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