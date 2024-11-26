Власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей

Posted 26 ноября, 05:14
Published 26 ноября, 05:14
Modified 26 ноября, 05:17
Updated 26 ноября, 05:17
Число комнат — 3 и более, два санузла. Отмечено, что для покупки рассматривается недвижимость в квартале улиц: Запольная — 50 лет ВЛКСМ — Мельникайте — Дружбы — Щербакова — 2-я Луговая — Челюскинцев — Камышинская. Также в документации указано, что в квартире должен быть выполнен ремонт: потолки — натяжные и гипсокартон, пол — ламинат, паркет, плитка, кварцвинил, отделка ванной комнаты и туалета — плитка, керамогранит.
Жилье должно быть меблировано — кухня должна быть оборудована гарнитуром со встроенной бытовой техникой, в спальне должна иметься двуспальная кровать с прикроватными тумбочками. Также необходимо, чтобы на всех окнах имелись карнизы и шторы.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 декабря 2024 года, подведение итогов запланировано на 6 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что госдолг Тюменской области увеличился в октябре этого года на 612 миллионов рублей и достиг 9,68 миллиарда рублей. Причиной роста стал инфраструктурный кредит на обустройство новых районов.