Депутаты утвердили дефицитный бюджет Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что госдолг Тюменской области увеличился в октябре на 612 миллионов рублей и достиг максимальных 9,68 миллиарда рублей. До конца 2024 года региональные власти намерены сократить его размеры почти на 500 миллионов.