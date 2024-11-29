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Posted 29 ноября, 06:49

Published 29 ноября, 06:49

Modified 29 ноября, 06:51

Updated 29 ноября, 06:51

В Тюменской области утвержден бюджет с дефицитом в 41 миллиард рублей

Депутаты утвердили дефицитный бюджет Тюменской области

29 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI.

В Тюменской области утвержден бюджет с дефицитом в 41 миллиард рублей

Сюжет
Бюджет
Депутаты Тюменской областной Думы приняли во втором и третьем окончательном чтениях бюджет области на 2025 год. Согласно утвержденному документу, дефицит составит 41,2 миллиарда рублей.

Доходная часть составит 270,3 миллиарда рублей, расходы — 311,6 миллиарда рублей. За принятие дефицитного бюджета проголосовали 38 депутатов из 42. Еще четверо народных избранников воздержались.

По данным тюменских властей, источниками покрытия дефицита будут остатки средств региональной казны, которые переходят с предыдущего года. Кроме того, для покрытия дефицита планируется использовать банковские кредиты и размещение облигационных займов.

Более 64% расходной части бюджета Тюменской области на 2025 год будут направлены на реализацию проектов социальной сферы.

«Не все, что мы желаем, входит в бюджет. Однако нам удается согласовать все приоритеты и реализовывать все принятые обязательства. Бюджет сбалансирован и позволяет региону продолжать двигаться вперед по пути развития и повышения качества жизни людей», — отметил губернатор области Александр Моор.
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Ранее «Наш Город» писал, что госдолг Тюменской области увеличился в октябре на 612 миллионов рублей и достиг максимальных 9,68 миллиарда рублей. До конца 2024 года региональные власти намерены сократить его размеры почти на 500 миллионов.

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