Депутаты утвердили дефицитный бюджет Тюменской области

Posted 29 ноября, 06:49
Published 29 ноября, 06:49
Modified 29 ноября, 06:51
Updated 29 ноября, 06:51
Доходная часть составит 270,3 миллиарда рублей, расходы — 311,6 миллиарда рублей. За принятие дефицитного бюджета проголосовали 38 депутатов из 42. Еще четверо народных избранников воздержались.
По данным тюменских властей, источниками покрытия дефицита будут остатки средств региональной казны, которые переходят с предыдущего года. Кроме того, для покрытия дефицита планируется использовать банковские кредиты и размещение облигационных займов.
Более 64% расходной части бюджета Тюменской области на 2025 год будут направлены на реализацию проектов социальной сферы.
«Не все, что мы желаем, входит в бюджет. Однако нам удается согласовать все приоритеты и реализовывать все принятые обязательства. Бюджет сбалансирован и позволяет региону продолжать двигаться вперед по пути развития и повышения качества жизни людей», — отметил губернатор области Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что госдолг Тюменской области увеличился в октябре на 612 миллионов рублей и достиг максимальных 9,68 миллиарда рублей. До конца 2024 года региональные власти намерены сократить его размеры почти на 500 миллионов.