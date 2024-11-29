Полиция заинтересовалась стрелявшими в спальном районе Тюмени

Posted 29 ноября, 13:51
Published 29 ноября, 13:51
Modified 29 ноября, 14:02
Updated 29 ноября, 14:02
На видео, снятом очевидцами, видно, как несколько парней громко слушают музыку рядом с автомобилем, после чего один из них достает предмет из кармана и начинает стрелять в воздух.
«Сегодня в Преображенском на Московском, Сергея Джанбровского 11, какие-то неизвестные стреляли в воздух из оружия», — написал подписчик паблика «Тюменская слобода».
Сотрудники полиции уже проявили интерес к данному инциденту.
«Информация зарегистрирована в МО МВД России „Тюменский“, проводится проверка», — сообщили 72.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам.