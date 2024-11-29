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Posted 29 ноября, 13:51

Published 29 ноября, 13:51

Modified 29 ноября, 14:02

Updated 29 ноября, 14:02

Полиция заинтересовалась стрелявшими в спальном районе Тюмени

Полиция заинтересовалась стрелявшими в спальном районе Тюмени

29 ноября 2024, 13:51
Фото: 1MI.
Жители Тюмени были возмущены поведением группы молодых людей, которые устроили танцы с выстрелами во дворе многоквартирного дома на улице Сергея Джанбровского.

На видео, снятом очевидцами, видно, как несколько парней громко слушают музыку рядом с автомобилем, после чего один из них достает предмет из кармана и начинает стрелять в воздух.

«Сегодня в Преображенском на Московском, Сергея Джанбровского 11, какие-то неизвестные стреляли в воздух из оружия», — написал подписчик паблика «Тюменская слобода».

Сотрудники полиции уже проявили интерес к данному инциденту.

«Информация зарегистрирована в МО МВД России „Тюменский“, проводится проверка», — сообщили 72.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
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