Под Тюменью построили трассу для зимних автогонок

Posted 17 декабря, 14:21
Published 17 декабря, 14:21
Modified 17 декабря, 14:23
Updated 17 декабря, 14:23
В Нижнетавдинском районе Тюменской области была возведена трасса для зимних автомобильных гонок. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «Кайвар парка», на территории которого находится данная трасса.
«Уже сейчас готов ледовый трек длиной 1100 метров с толщиной покрытия до 20 сантиметров и шириной от 12 до 18 метров», — говорит основатель туристического комплекса Максим Решетников.
Отмечается, что характеристики трассы позволят провести зимний гоночный сезон в 2025–2026 годах с ноября по конец апреля.
Трасса, расположенная в парке, будет круглогодичной. Похожие треки существуют также в крупных городах таких, как Москва, Казань и Красноярск.