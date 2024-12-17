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Posted 17 декабря, 14:21

Published 17 декабря, 14:21

Modified 17 декабря, 14:23

Updated 17 декабря, 14:23

Под Тюменью построили трассу для зимних автогонок

Под Тюменью построили трассу для зимних автогонок

17 декабря 2024, 14:21
Фото: 1MI.
Длина нового трека составляет 1 100 метров.

В Нижнетавдинском районе Тюменской области была возведена трасса для зимних автомобильных гонок. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «Кайвар парка», на территории которого находится данная трасса.

«Уже сейчас готов ледовый трек длиной 1100 метров с толщиной покрытия до 20 сантиметров и шириной от 12 до 18 метров», — говорит основатель туристического комплекса Максим Решетников.

Отмечается, что характеристики трассы позволят провести зимний гоночный сезон в 2025–2026 годах с ноября по конец апреля.

Трасса, расположенная в парке, будет круглогодичной. Похожие треки существуют также в крупных городах таких, как Москва, Казань и Красноярск.

Ранее тюменцев попросили не лихачить из-за бокового ветра.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Зима#Гонки
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