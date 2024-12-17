Теракт в преддверии Нового года? В тюменских школах начали дежурить силовики

Posted 17 декабря, 14:54
Published 17 декабря, 14:54
Modified 17 декабря, 14:56
Updated 17 декабря, 14:56
В Тюмени в школах дежурят полицейские. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на сообщения учащихся из школ № 5, 65 и 88.
«В школе дежурит вооруженный полицейский. Найти какую-то информацию в интернете не смогла, учитель не в курсе даже», — сообщила читательница изданию.
По другой предоставленной информации в тюменских школах действительно присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Это, вероятно, связано с угрозами, которые начали появляться в интернете.
Неизвестный создал группу, в которой разместил фотографии оружия и заявил о намерении посетить школы с ним. Также аноним указал 27 учебных заведений, которые он «планирует посетить» во вторник.
Пресс-служба УМВД по Тюменской области не дала комментариев по этому поводу.