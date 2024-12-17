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Posted 17 декабря, 14:54

Published 17 декабря, 14:54

Modified 17 декабря, 14:56

Updated 17 декабря, 14:56

Теракт в преддверии Нового года? В тюменских школах начали дежурить силовики

Теракт в преддверии Нового года? В тюменских школах начали дежурить силовики

17 декабря 2024, 14:54
Фото: 1MI.
Родители учащихся пишут о полицейских, которых стали замечать в городских учебных заведениях.

В Тюмени в школах дежурят полицейские. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на сообщения учащихся из школ № 5, 65 и 88.

«В школе дежурит вооруженный полицейский. Найти какую-то информацию в интернете не смогла, учитель не в курсе даже», — сообщила читательница изданию.

По другой предоставленной информации в тюменских школах действительно присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Это, вероятно, связано с угрозами, которые начали появляться в интернете.

Неизвестный создал группу, в которой разместил фотографии оружия и заявил о намерении посетить школы с ним. Также аноним указал 27 учебных заведений, которые он «планирует посетить» во вторник.

Пресс-служба УМВД по Тюменской области не дала комментариев по этому поводу.

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Ранее полпред Жога рассказал тюменцам о возможности терактов в новогодние праздники.

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