«Прилегла отдохнуть». Жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку. Видео

Posted 17 декабря, 13:55
Published 17 декабря, 13:55
Modified 17 декабря, 14:00
Updated 17 декабря, 14:00
Видеозапись поваленной наряженной ёлки опубликовали в сообществе «Лента новостей Тюмени | Новости Тюмени».
Когда именно упала ёлка не сообщается.
«Вот такую картину обнаружили сегодня жители домов в Ново-Патрушево. Новогодняя ель упала из-за сильного ветра, сообщают подписчики», — говорится в сообщении.
Также не поступало сообщений о пострадавших. Местные жители с иронией пишут, что ёлка «прилегла отдохнуть».
Коммунальные службы уже приступили к уборке территории и восстановлению праздничного оформления.