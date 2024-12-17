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Posted 17 декабря, 13:55

Published 17 декабря, 13:55

Modified 17 декабря, 14:00

Updated 17 декабря, 14:00

«Прилегла отдохнуть». Жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку. Видео

«Прилегла отдохнуть». Жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку. Видео

17 декабря 2024, 13:55
Фото: сообщество Вконтакте «Лента новостей Тюмени | Новости Тюмени».
Сюжет
Новый год
В микрорайоне Ново-Патрушево Тюмени произошел инцидент с падением новогодней елки.

Видеозапись поваленной наряженной ёлки опубликовали в сообществе «Лента новостей Тюмени | Новости Тюмени».

Видео: сообщество Вконтакте «Лента новостей Тюмени | Новости Тюмени».

Когда именно упала ёлка не сообщается.

«Вот такую картину обнаружили сегодня жители домов в Ново-Патрушево. Новогодняя ель упала из-за сильного ветра, сообщают подписчики», — говорится в сообщении.

Также не поступало сообщений о пострадавших. Местные жители с иронией пишут, что ёлка «прилегла отдохнуть».

Коммунальные службы уже приступили к уборке территории и восстановлению праздничного оформления.

Ранее мы писали во сколько тюменцам обойдутся новогодние ели.

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#Иван Солдатов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Новый год#Ёлки
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