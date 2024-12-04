Полпред Жога рассказал тюменцам о возможности терактов в новогодние праздники

Posted 4 декабря, 16:16
Published 4 декабря, 16:16
Modified 4 декабря, 16:18
Updated 4 декабря, 16:18
Он отметил, что существует угроза терактов и диверсий, поэтому в местах большого скопления людей должно быть увеличено количество сотрудников правоохранительных органов.
Он заявил, что в условиях продолжения специальной военной операции сохраняется угроза террористических актов и диверсий. Важно уделить особое внимание местам, где скапливается большое количество людей, и оценить уровень их безопасности.
«В праздничные дни во всех таких местах должно быть достаточное количество сотрудников правоохраны, готовых своевременно пресечь любые правонарушения», — обратился полпред к главам регионов.