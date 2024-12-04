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Posted 4 декабря, 16:16

Published 4 декабря, 16:16

Modified 4 декабря, 16:18

Updated 4 декабря, 16:18

Полпред Жога рассказал тюменцам о возможности терактов в новогодние праздники

4 декабря 2024, 16:16
Сюжет
Новый год
Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прокомментировал грядущие новогодние праздники.

Он отметил, что существует угроза терактов и диверсий, поэтому в местах большого скопления людей должно быть увеличено количество сотрудников правоохранительных органов.

Он заявил, что в условиях продолжения специальной военной операции сохраняется угроза террористических актов и диверсий. Важно уделить особое внимание местам, где скапливается большое количество людей, и оценить уровень их безопасности.

«В праздничные дни во всех таких местах должно быть достаточное количество сотрудников правоохраны, готовых своевременно пресечь любые правонарушения», — обратился полпред к главам регионов.
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Ранее губернатор Моор познакомил нового уральского полпреда с Тобольском.

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