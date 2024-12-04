Полпред Жога рассказал тюменцам о возможности терактов в новогодние праздники

Он заявил, что в условиях продолжения специальной военной операции сохраняется угроза террористических актов и диверсий. Важно уделить особое внимание местам, где скапливается большое количество людей, и оценить уровень их безопасности.

Он отметил, что существует угроза терактов и диверсий, поэтому в местах большого скопления людей должно быть увеличено количество сотрудников правоохранительных органов.

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