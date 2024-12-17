Тюменские власти опровергли информацию о списках запрещенных слов в школах

Posted 17 декабря, 06:15
Published 17 декабря, 06:15
Modified 17 декабря, 06:17
Updated 17 декабря, 06:17
Накануне ряд тюменских пабликов распространил информацию о том, что в учебном учреждении опубликовали перечень слова, произносить которые запрещено. В немилость попали «вайб», «чиназес», «скуф», «кондиции», «обоюдно», «нормис», «писят два» и другие сленговые слова.
Однако как выяснилось, данное сообщение является фейком.
«Фотография, на которой запечатлен „Список запрещенных слов в школе №12“, никакого отношения к Тюмени не имеет. В городе нет школы №12, есть гимназия», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
И добавили, данный список публикуется во многих российских городах, на него уже обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По мнению общественницы, списки с запрещенными сленговыми словами придумали сами школьники.
Ранее «Наш Город» писал, что около 70% жителей Тюмени поддержали запрет на прием в школы детей мигрантов, не говорящих на русском языке. Закон, запрещающий зачислять в школы иностранцев, которые не владеют русским языком, приняли на минувшей неделе депутаты Госдумы.