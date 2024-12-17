Тюменские власти опровергли информацию о списках запрещенных слов в школах

Ранее «Наш Город» писал, что около 70% жителей Тюмени поддержали запрет на прием в школы детей мигрантов, не говорящих на русском языке. Закон, запрещающий зачислять в школы иностранцев, которые не владеют русским языком, приняли на минувшей неделе депутаты Госдумы.