«Применялся Орешник». Путин выступил с экстренные обращением на фоне ударов по России

Posted 21 ноября, 17:45
Published 21 ноября, 17:45
Modified 21 ноября, 17:49
Updated 21 ноября, 17:49
По словам российского лидера, 21 ноября в ответ на атаку натовскими ракетами по территории России был нанесен удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске с использованием ракет средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
«Применялся комплекс „Орешник“, — отметил глава государства, отметив, что это было успешное испытание новейшей ракеты, которое прошло успешно.
Путин отметил, что Россия будет решительно и зеркально реагировать на эскалацию конфликта в Украине, в который активно вовлечены западные страны. Он добавил, что использование дальнобойного оружия противником не сможет изменить ход специальной военной операции.
Тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России», Путин напомнил о текущих событиях в зоне СВО и подчеркнул, что наша страна отдает предпочтение мирным методам, однако готова адаптироваться к любым обстоятельствам, и ответ всегда последует.
В ночь на четверг, 21 ноября, по Днепропетровску (украинское название — Днепр) пролетела российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Такие заявления появились в западных СМИ и от украинских властей после публикации видео, на котором нечто с огромной скоростью и почти под прямым углом врезается в землю.
Британское агентство Reuters, ссылаясь на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает, что в ходе удара была использована новая российская ракета, характеристики которой — скорость и высота — свидетельствуют о том, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
По информации украинской стороны, запуск ракеты произошёл с полигнона «Капустин Яр» по Днепропетровску. Есть предположение, что удар был нанесён по производственным объектам украинского «Южмаша» с помощью твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», обладающей дальностью 5800 километров.
Эксперт по безопасности из Германии Ульрих Кюн в беседе с Reuters отметил:
«Похоже, что сегодня Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету».
В статье подчеркивается, что МБР являются стратегическим оружием, предназначенным для доставки ядерных боеголовок и играют ключевую роль в системе ядерного сдерживания России.
Российский военный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что произошедшее событие можно рассматривать как «явный сигнал спонсорам так называемой Украины, особенно на фоне годовщины Майдана и разрешения Запада на использование дальнобойных ракет». По мнению автора, «насколько они восприняли этот сигнал, покажет время». Он также отметил, что события этой ночью представляют собой «действительно нестандартный шаг».
Телеграм-канал «МИГ» разместил видео и заявил, что, «учитывая гигантскую скорость и угол вхождения в приграничные слои тропосферы, это с уверенностью можно считать межконтинентальной баллистической ракетой».
В этом же сообщении «ответ России на дальнобойное оружие Запада» охарактеризован как «очень элегантный», так как «кому нужно — тот поймёт».
Европейский военный источник Reuters полагает, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты может быть рассмотрен как акт сдерживания со стороны Москвы в ответ на удары Украины по российской территории с использованием западного вооружения.
Ранее Владимир Путин подписал обновленный указ, касающийся основ государственной политики в области ядерного сдерживания.