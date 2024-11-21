«Применялся Орешник». Путин выступил с экстренные обращением на фоне ударов по России

Российский военный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что произошедшее событие можно рассматривать как «явный сигнал спонсорам так называемой Украины, особенно на фоне годовщины Майдана и разрешения Запада на использование дальнобойных ракет». По мнению автора, «насколько они восприняли этот сигнал, покажет время». Он также отметил, что события этой ночью представляют собой «действительно нестандартный шаг».