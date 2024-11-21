nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 17:45

Published 21 ноября, 17:45

Modified 21 ноября, 17:49

Updated 21 ноября, 17:49

«Применялся Орешник». Путин выступил с экстренные обращением на фоне ударов по России

«Применялся Орешник». Путин выступил с экстренные обращением на фоне ударов по России

21 ноября 2024, 17:45
Фото: пресс-служба президента России.
Сюжет
Путин
Президент России Владимир Путин в своем обращении подтвердил использование экспериментальной ракеты для удара по Украине.

По словам российского лидера, 21 ноября в ответ на атаку натовскими ракетами по территории России был нанесен удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске с использованием ракет средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

«Применялся комплекс „Орешник“, — отметил глава государства, отметив, что это было успешное испытание новейшей ракеты, которое прошло успешно.

Путин отметил, что Россия будет решительно и зеркально реагировать на эскалацию конфликта в Украине, в который активно вовлечены западные страны. Он добавил, что использование дальнобойного оружия противником не сможет изменить ход специальной военной операции.

Тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России», Путин напомнил о текущих событиях в зоне СВО и подчеркнул, что наша страна отдает предпочтение мирным методам, однако готова адаптироваться к любым обстоятельствам, и ответ всегда последует.

Байден разрешил Киеву бить дальнобойными ракетами. Тюмень в зоне поражения?
Узнать подробнее

В ночь на четверг, 21 ноября, по Днепропетровску (украинское название — Днепр) пролетела российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Такие заявления появились в западных СМИ и от украинских властей после публикации видео, на котором нечто с огромной скоростью и почти под прямым углом врезается в землю.

Британское агентство Reuters, ссылаясь на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает, что в ходе удара была использована новая российская ракета, характеристики которой — скорость и высота — свидетельствуют о том, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

По информации украинской стороны, запуск ракеты произошёл с полигнона «Капустин Яр» по Днепропетровску. Есть предположение, что удар был нанесён по производственным объектам украинского «Южмаша» с помощью твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», обладающей дальностью 5800 километров.

Эксперт по безопасности из Германии Ульрих Кюн в беседе с Reuters отметил:

«Похоже, что сегодня Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету».

В статье подчеркивается, что МБР являются стратегическим оружием, предназначенным для доставки ядерных боеголовок и играют ключевую роль в системе ядерного сдерживания России.

Приход Трампа СВО не закончит. Россиянам не следует питать иллюзий по отношению к США
Узнать подробнее

Российский военный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что произошедшее событие можно рассматривать как «явный сигнал спонсорам так называемой Украины, особенно на фоне годовщины Майдана и разрешения Запада на использование дальнобойных ракет». По мнению автора, «насколько они восприняли этот сигнал, покажет время». Он также отметил, что события этой ночью представляют собой «действительно нестандартный шаг».

Телеграм-канал «МИГ» разместил видео и заявил, что, «учитывая гигантскую скорость и угол вхождения в приграничные слои тропосферы, это с уверенностью можно считать межконтинентальной баллистической ракетой».

В этом же сообщении «ответ России на дальнобойное оружие Запада» охарактеризован как «очень элегантный», так как «кому нужно — тот поймёт».

Европейский военный источник Reuters полагает, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты может быть рассмотрен как акт сдерживания со стороны Москвы в ответ на удары Украины по российской территории с использованием западного вооружения.

Преемник Трампа: станет ли миллиардер Маск следующим президентом США
Узнать подробнее

Ранее Владимир Путин подписал обновленный указ, касающийся основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Читайте также:
Прослужил три месяца: в зоне СВО погиб тюменский контрактникЗакатавший девушку в цемент тюменский боец СВО обманул сослуживцев на миллионВ Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего убийством бойцу СВО
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Путин#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика