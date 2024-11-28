Путин анонсировал новые удары по Украине. Будет ли применено ядерное оружие?

Выступая, Путин отметил и то, что Киев продолжает попытки атаковать объекты стратегической важности в Москве и Санкт-Петербурге. При этом он назвал действующие власти Украины «узурпаторами», поскольку они не провели выборы, как того требует конституция. С юридической точки зрения Зеленский и прочие не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.