Posted 28 ноября, 16:20
Published 28 ноября, 16:20
Modified 28 ноября, 16:22
Updated 28 ноября, 16:22
Президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что Генеральный штаб и Министерство обороны в настоящее время выбирают цели для ударов с использованием комплекса «Орешник» на территории Украины. При этом он отметил, что среди возможных целей могут оказаться центры принятия решений в Киеве.
Несмотря на первый случай удара «Орешником» на прошлой неделе, Киев не воспринял эту ситуацию всерьез. На этой неделе продолжились атаки с применением западных ракет, а также удары по нашим НПЗ и другим объектам.
Выступая, Путин отметил и то, что Киев продолжает попытки атаковать объекты стратегической важности в Москве и Санкт-Петербурге. При этом он назвал действующие власти Украины «узурпаторами», поскольку они не провели выборы, как того требует конституция. С юридической точки зрения Зеленский и прочие не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.
Кроме того, Путин заявил, что у России есть еще несколько комплексов, аналогичных «Орешнику», готовых к использованию. Что же касается «Орешника», его мощность сопоставима с ядерным оружием.
«В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких „Орехов“ гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — привел Путин слова военных и технических специалистов.
Говоря о сроках возможного удара, Путин вспомнил советский анекдот, касающийся прогноза погоды, который звучал следующим образом:
«Сегодня в течение дня возможно все».
На фоне сообщений о том, что Россия закрывает небо в районе Капустина Яра до 30 ноября, слова президента можно воспринимать буквально.
Применение Россией баллистической ракеты вновь вызвал разговоры о возможном применении ядерного оружия. На прошлой неделе американское издание The New York Times сообщило о том, что в западных странах обсуждаются предложения по возвращению ядерного оружия Украине.
Согласно информации газеты, подобные идеи высказывались некоторыми чиновниками из США и европейских государств. Они считают, что Украина могла бы восстановить ядерный арсенал, который был у нее после распада Советского Союза.
Однако The New York Times подчеркивает, что осуществление передачи ядерного оружия Киеву будет крайне сложным, и такой шаг может иметь серьезные последствия.
Следует отметить, что Украина не раз высказывала намерение вернуть себе ядерное оружие. В последний раз эту тему поднимал Владимир Зеленский в октябре на саммите Евросовета в Брюсселе.
«Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — сказал тогда Зеленский.
В этой связи он отметил, что наличие ядерного оружия может стать альтернативой членству Украины в НАТО. Из высказываний Зеленского можно было понять, что он предлагает Западу сделать выбор: либо Украина получит ядерное оружие, либо ей будет предоставлено членство в НАТО.
Комментируя эту тему в Казахстане, Путин заявил, что Россия применит все доступные ей средства поражения в случае, если Украина получит ядерное оружие.
«Как вы думаете, на уровне здравого смысла, если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? Мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все, мы этого не допустим», — объявил президент.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что передача ядерного оружия Украине нарушила бы обязательства других стран по его нераспространению.
В течение последних шести месяцев американская разведка проводила анализ и оценку возможных последствий смягчения ограничений на использование Киевом дальнобойного американского оружия, в частности, в контексте ядерной эскалации. Как сообщает Reuters, в Белом доме считают, что снятие этих ограничений не увеличивает риски.
Запуск Россией новой баллистической ракеты «Орешник» на прошлой неделе стал сигналом для Вашингтона и его европейских партнеров, но не изменил мнение о том, что вероятность ядерной эскалации остается низкой.
Тем не менее, некоторые чиновники все еще выражают обеспокоенность по поводу возможных ответных действий России, добавляет издание. Они считают, что опасения по поводу применения ядерного оружия Москвой несколько преувеличены, поскольку это не даст ей значительного преимущества.
Вместо этого могут быть рассмотрены другие варианты мести. Например, Пентагон выражает опасения по поводу возможных атак на американские военные базы в Европе.
Bloomberg же сообщает, что европейские страны начали увеличивать производство боеприпасов и артиллерийских систем в ожидании возможной эскалации на Украине. Политика избранного президента США Дональда Трампа и его назначенного спецпосланника по Украине, который выступал за прекращение военной помощи Киеву, вызывает у европейских стран опасения, что им придется поддерживать Украину без помощи Вашингтона.
Европа испытывает трудности с перевооружением, отмечает Bloomberg, однако ей все равно придется компенсировать дефицит, если Вашингтон решит сократить военную помощь Украине, которая сильно зависит от американских ракет.
Авторы статьи приводят статистику: Россия способна производить два артиллерийских снаряда на каждый украинский. Чтобы обеспечить необходимую поддержку без участия США, 15 крупнейшим странам НАТО потребуется удвоить свои ежегодные военные расходы до примерно $700 миллиардов, подсчитали аналитики Bloomberg Intelligence.
В то же время администрация уходящего президента делает все возможное для поддержки Киева. По информации Reuters, Джо Байден готовит новый пакет помощи на сумму свыше $720 миллионов. В него войдут противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы.
Ранее Владимир Путин подписал обновленный указ, касающийся основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Это уже вторая версия документа, впервые представленного в 2020 году.