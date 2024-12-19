Полный обвал или медленное падение? Что будет с рублем после повышения ставки ЦБ

С учетом текущих условий в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное ослабление рубля по отношению к доллару США. В 2025 году средний курс российской валюты ожидается на уровне 98–102 рублей за доллар. При этом, если все останется неизменным, в первом квартале можно ожидать укрепление до 95 рублей, после чего к концу года курс может ослабнуть.