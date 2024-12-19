Полный обвал или медленное падение? Что будет с рублем после повышения ставки ЦБ

Posted 19 декабря, 02:00
Published 19 декабря, 02:00
Modified 19 декабря, 13:47
Updated 19 декабря, 13:47
За последние недели рубль укрепился, однако в течение последнего месяца его курс по отношению к доллару снизился примерно на 3%. В понедельник он торговался на уровне 103 рублей за доллар.
Аналитики из Берлина считают, что Центральный банк России не сможет эффективно бороться с инфляцией и ослаблением рубля, пока продолжается конфликт.
В своем анализе они отметили, что основные причины слабости рубля остаются актуальными. Данные о торговых потоках России указывают на вероятное дальнейшее падение валюты и рост инфляции.
На фоне замедления российской экономики, несмотря на значительные государственные расходы, динамика обменного курса рубля свидетельствует о возможном переходе страны к стагфляции — опасному сочетанию низкого экономического роста и растущих цен.
20 декабря пройдет очередное заседание совета директоров Центрального банка, на котором, как ожидается, будет принято решение о повышении ключевой ставки. Сомнений в этом вопросе практически ни у кого не осталось.
С декабря 2023 года по июль 2024 года ключевая ставка оставалась на уровне 16%. Однако в середине лета, в условиях растущей инфляции, регулятор начал ужесточение монетарной политики.
В последний раз, 25 октября, Центральный банк поднял её с 19% до 21%, что стало максимальным уровнем за последние десятилетия. В декабре, вероятно, будет установлен новый рекорд по ключевой ставке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже упоминала о возможности дальнейшего повышения ставки.
Главная причина — это растущая инфляция. Согласно ранее представленному прогнозу Центрального банка, инфляция в конце 2024 года должна была составить 8–8,5%. Однако фактические показатели уже превысили эти ожидания. По данным Росстата, в ноябре инфляция составила 1,43% по сравнению с предыдущим месяцем и 8,88% в годовом исчислении. При этом, согласно последним недельным данным, годовая инфляция уже превысила 9%, достигнув 9,32% на 9 декабря, как сообщили в Минэкономразвития.
Второй причиной повышения процентной ставки является ослабление рубля, которое способствует росту инфляции. В конце ноября национальная валюта упала до уровней, не наблюдавшихся с 2022 года. Курс доллара превысил 100 рублей, а евро — 110. Максимальные значения были зафиксированы 27 и 28 ноября, когда доллар стоил более 113 рублей, а евро поднимался до 120.
Падение рубля ускорилось после введения США нового пакета санкций против более чем 50 российских банков, включая Газпромбанк, который используется европейскими странами для расчетов за газ.
Еще одним доводом в пользу повышения ставки является то, что в ноябре сохранялись высокие ожидания населения по поводу уровня инфляции — 13,4%. Кроме того, компании также увеличили свои ценовые прогнозы: ожидаемый средний рост отпускных цен в ближайшие три месяца составил 7,5% в годовом исчислении.
Все эти обстоятельства заставляют Банк России ужесточать денежно-кредитную политику, так как у него практически нет других инструментов для борьбы с инфляцией, кроме изменения ключевой ставки.
В 2025 году не стоит строить оптимистичных прогнозов относительно стабильности курса рубля и улучшения экономической ситуации, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, о чем он рассказал в беседе с «Нашим городом».
«Тот факт, что для рубля все неприятное в 2024 году уже по всей видимости закончилось, не означает, что в ближайшие месяцы, в ближайшие полгода мы не увидим новое движение рубля вниз по отношению к американской валюте.
И причиной тому может оказаться снижение мировых цен на нефть и в связи с приходом Трампа на должность президента США, а также развертывание торговой войны. И, скорее, не США с Китаем, а Евросоюза с Китаем», — отмечает эксперт.
Если проследить за последними заявлениями, которые делаются в ЕС, то в них говорится, что нужно увеличить закупки оружия в США для того, чтобы избежать торговой войны Вашингтоном. Трамп может сыграть с Китаем на этом фоне.
«Он будет грозить Китаю, давить на Китай, потом состоится торг. И в результате Китай будет закупать больше американских товаров. Но США не лишат китайских товаров своего рынка. А Евросоюз будет действовать в отношении Китая точно так же, как против России. Не оглядываясь ни на какие собственные экономические проблемы, возникающие неизбежно из-за слома торговых отношений. Они просто возьмут и начнут запрещать к ввозу какие-нибудь партии китайских товаров. Например, автомобили», — выдвигает предположение Василий Колташов.
Может быть затронута китайская электроника или еще что-нибудь. Важно, что ЕС запретит большой спектр товаров, в ответ на что Китай запретит ввоз товаров из Евросоюза. Из-за этого доразрушится автомобильная промышленность и другие критически важные промышленные сектора в ЕС.
«В течение предстоящего года такое развитие событий будет означать, что больно будет и китайской экономике, и экономике ЕС. А общее потребление углеводородов в мире окажется пониженным. И это, в свою очередь, надавит на рубль.
Кстати, Трамп обещал своим избирателям снижение долларовых цен на бензин, на нефть. Вот это метод, которым можно это получить. Собственно, нефть вела себя нервно уже в конце этого года, 24-го, потому что такие предчувствия уже есть
Таким образом, в 2025 году нас ожидает, по всей видимости, еще одно ослабление курса рубля и дальнейшее повышение ставки ЦБ. На мой взгляд, она может дойти до 24-25%», — резюмирует экономист.
В 2025 году на курс рубля по отношению к доллару США и другим валютам будут оказывать влияние геополитические события, экономическая ситуация, новостной фон, сезонные колебания, рыночные ожидания и неожиданные факторы, включая «черных лебедей», которые могут быть как положительными, так и отрицательными.
С учетом текущих условий в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное ослабление рубля по отношению к доллару США. В 2025 году средний курс российской валюты ожидается на уровне 98–102 рублей за доллар. При этом, если все останется неизменным, в первом квартале можно ожидать укрепление до 95 рублей, после чего к концу года курс может ослабнуть.
Наиболее сильный удар от девальвации понесут те, кто хранит свои деньги в рублях и зависит от импорта товаров. В частности, цены на импортную технику, автомобили, электронику и даже лекарства значительно вырастут, что поставит многих россиян в трудное финансовое положение.
Кроме того, рост цен на топливо и энергоносители может привести к увеличению коммунальных платежей и транспортных расходов, что также негативно скажется на бюджете обычной семьи.