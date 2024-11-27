Кризис кадров: почему в Тюмени некому работать на низкооплачиваемых должностях?

В некоторых регионах России уже предпринимаются меры для борьбы с дефицитом в низкооплачиваемых профессиях. Например, в Москве была введена программа субсидий для работников ЖКХ, что позволило увеличить зарплаты дворникам и уборщикам. В Санкт-Петербурге проводят регулярные конкурсы среди медсестёр и социальных работников, повышая престиж этих профессий. В Тюмени также можно применить эти решения, адаптировав их под местные особенности. Ведь именно эти профессии являются основой городской инфраструктуры и обеспечивают комфортную жизнь для всех жителей региона.