Кризис кадров: почему в Тюмени некому работать на низкооплачиваемых должностях?

Posted 27 ноября, 06:19
Published 27 ноября, 06:19
Modified 27 ноября, 06:21
Updated 27 ноября, 06:21
Исследования показывают, что вакансии с невысокой заработной платой в Тюменской области являются самыми востребованными. По данным hh.ru, самые низкие зарплаты в Тюменской области у уборщиков и дворников — 31,3 тыс. и 34 тыс. руб. соответственно. Немногим больше работодатели готовы платить воспитателям и няням — по 35 тыс. руб. Учителя могут рассчитывать на 40 тыс. руб.
При этом осенью текущего года профессия дворника стала самой востребованной, а вместе с тем и дефицитной — в среднем на одну вакансию дворника в регионе приходится 0,7 резюме соискателей.
О дефиците воспитателей и учителей в Тюмени говорят давно. Сейчас только в Тюмени открыто 309 вакансий педагогов. Вместе с тем, по данным регионального департамента труда и занятости, на начало сентября 2024 года регионе не хватает 158 воспитателей и 47 младших воспитателей. И число вакансий продолжает расти.
Как считают аналитики hh.ru, уровень зарплат обычно преимущественно зависит от дефицитности той или профессии, и уже в меньшей степени — от отрасли бизнеса или сектора экономики.
«В целом топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и специфических навыков (дворники, уборщики, мерчандайзеры, операторы call-центра). Присутствие педагогов и нянь в антирейтинге по зарплатам вероятнее всего связано с тем, что основной наниматель для них — госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит планово раз в год», — отмечают аналитики hh.ru
Специалист о найму персонала Кристина Коркина также отмечает, что существующий сейчас дефицит на рынке труда связан с неспособностью компаний, причем не только государственных, адаптироваться под новые условия. Так, за кратно большую зарплату можно работать в пункте выдачи заказов или в доставке. При этом не придется получать образование, работать с детьми или убирать мусор с улиц.
«Отсутствие понимания текущего состояния рынка и создает ситуацию, в которой необходимые профессии оказываются совершенно не конкурентными. Зачем идти работать дворником, если можно за бóльшие деньги выполнять более комфортную работу? Чем сильнее развивается рынок, тем менее конкурентными становятся подобные профессии», — считает эксперт.
Коркина также выделили 5 главных факторов, которые существенно влияют на дефицит кадров в низкооплачиваемых сферах. Наиболее очевидный — низкая заработная плата. Зарплаты в профессиях дворника, педагога или няни часто не покрывают даже базовые расходы на жизнь.
Также специалист говорит и об отсутствии социальных гарантий. Многие работодатели не предоставляют сотрудникам официальное трудоустройство, что лишает их социальных гарантий, таких как пенсионные отчисления, оплачиваемые больничные и отпуск. Этот критерий более применим к профессиям уборщиков.
Но для всех низкооплачиваемых профессий характерен и их низкий престиж. Работы в сфере обслуживания и физического труда традиционно считаются малопривлекательными. Общество зачастую воспринимает такие профессии как временные и недостойные внимания, что снижает их привлекательность для молодых людей. Касаемо педагогов, сейчас даже реализуется федеральная задача по повышению статуса педагога, так как сейчас многие и их воспринимает, как обслуживающий персонал.
Значимую роль играют и сложные условия труда. Низкооплачиваемые профессии часто связаны с тяжёлым физическим трудом, ненормированным рабочим графиком и неблагоприятными условиями, что дополнительно отпугивает потенциальных работников.
Имеет место и отток кадров в ХМАО и ЯНАО. Тюмень считается регионом с высокой мобильностью рабочей силы. Люди часто уезжают на заработки в другие области или страны, где оплата труда выше, даже на аналогичных должностях. Так учителя в ХМАО зарабатывают около 90 тысяч рублей что крайне выше тюменских ставок.
Из-за нехватки специалистов сейчас ухудшается качество работы в указанных сферах. Учителям приходится работать сверхурочно, замещая пустующие места, в управляющих компаниях не хватает рабочих, которые бы содержали двор в порядке и так далее. Малообеспеченные профессии играют ключевую роль в поддержании городской инфраструктуры. Дефицит таких специалистов может привести к замусориванию улиц, задержкам в обслуживании и других проблемам.
По мнению Коркиной, самый очевидный и действенный шаг — это увеличение окладов. Государственные субсидии и поддержка работодателей могут помочь поднять зарплаты до уровня, который будет привлекать новых сотрудников.
Однако вместе с тем необходимо менять отношение общества к низкооплачиваемым профессиям. Это можно сделать через образовательные программы, социальную рекламу и проведение конкурсов профессионального мастерства.
«Как минимум, стоит перестать угрожать детям стать дворниками, если они будут плохо учиться и так далее», — отмечает эксперт.
Работодателям следует создавать более комфортные условия работы, включая сокращение рабочего времени, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и улучшение условий в рабочих зонах. Важным шагом может стать бесплатное обучение и переподготовка для людей, желающих освоить низкооплачиваемые профессии. Это позволит привлечь больше кадров, особенно среди молодёжи и безработных.
Работодатели могут предложить дополнительные льготы, такие как компенсация за проезд, питание и медобслуживание. Это поможет улучшить условия работы и привлечь новых сотрудников.
В некоторых регионах России уже предпринимаются меры для борьбы с дефицитом в низкооплачиваемых профессиях. Например, в Москве была введена программа субсидий для работников ЖКХ, что позволило увеличить зарплаты дворникам и уборщикам. В Санкт-Петербурге проводят регулярные конкурсы среди медсестёр и социальных работников, повышая престиж этих профессий. В Тюмени также можно применить эти решения, адаптировав их под местные особенности. Ведь именно эти профессии являются основой городской инфраструктуры и обеспечивают комфортную жизнь для всех жителей региона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском лицее массово жалуются на нового директора. По словам родителей учеников, за последний год из учебного учреждения уволились более 30 педагогов. Причиной стали невыносимые условия труда, которые создала новый директор лицея.