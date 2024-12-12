РЭО намерен вложить 3,4 млрд рублей в создание предприятия в Нижегородской области

Мусоросортировочный комплекс будет находиться в Арзамасском округе. Проектная мощность по сортировке (обработке) составит 160 тысяч тонн в год, по утилизации — 50 тысяч тонн ежегодно, захоронению — 115 тысяч тонн в год. До конца 2024 года предусмотрено финансирование первой очереди строительства со стороны РЭО.