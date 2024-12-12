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Posted 12 декабря, 16:56

Published 12 декабря, 16:56

Modified 12 декабря, 16:56

Updated 12 декабря, 16:56

РЭО намерен вложить 3,4 млрд рублей в создание предприятия в Нижегородской области

РЭО намерен вложить 3,4 млрд рублей в создание предприятия в Нижегородской области

12 декабря 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижегородской области, в Арзамасском округе, планируется создание современного мусоросортировочного комплекса, способного сортировать до 160 тысяч тонн отходов в год. Этот проект получит финансирование в размере 3,4 миллиарда рублей от Российского экологического оператора (РЭО).

Инициативу обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Денис Буцаев подчеркнул, что проект имеет большое значение для местных жителей южной части региона. Он также отметил, что региональная администрация проявляет интерес к развитию системы обращения с отходами, поскольку это сказывается на уровне жизни населения. Не случайно данный регион находится на высоких позициях в «Зеленом рейтинге» РЭО, пишет newsnn.ru.

Кроме того, Буцаев сообщил, что в настоящее время ведется активная подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса, что является признаком ответственного подхода к выполнению дорожной карты по развитию инфраструктуры.

«Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано», — сказал Буцаев.

Мусоросортировочный комплекс будет находиться в Арзамасском округе. Проектная мощность по сортировке (обработке) составит 160 тысяч тонн в год, по утилизации — 50 тысяч тонн ежегодно, захоронению — 115 тысяч тонн в год. До конца 2024 года предусмотрено финансирование первой очереди строительства со стороны РЭО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что подобные комплексы позволяют выполнять задачи, поставленные президентом России в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Такие инициативы способствуют улучшению экологической ситуации за счет ликвидации устаревших свалок и содействуют развитию экономики замкнутого цикла. Он добавил, что деятельность РЭО в этом направлении имеет стратегическое значение для всей страны и помогает сформировать эффективную систему обращения с отходами.

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