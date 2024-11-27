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Posted 27 ноября, 10:38

Published 27 ноября, 10:38

Modified 27 ноября, 10:52

Updated 27 ноября, 10:52

Тюменские коммунисты начали «убирать» друг друга из политики

Подковерные игры. Тюменские коммунисты начали «убирать» друг друга

27 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.

Тюменские коммунисты начали «убирать» друг друга из политики

Дворцовые интриги разворачиваются среди тюменских коммунистов. Бессменный лидер местной ячейки КПРФ решила обезопасить себя от возможной подсидки.

Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», себя решила обезопасить лидер партии Тамара Казанцева. На ее место претендовал лидер Викуловской ячейки Алексей Чулошников. Среди коммунистического бомонда уже давно ходили слухи о том, что он может занять место нынешнего лидера. Однако Казанцева перестраховалась и исключила его из партии.

Известно, что ранее Казанцева сама называла Чулошникова своим потенциальным преемником и планировала посадить его на пост, однако в какой-то момент нашла претензии к нему и оставалась недовольна работой чиновника. Тогда же и порекомендовала ему уйти по собственному, что коммунист и сделал.

Позже Чулошников был лишен партбилета, а после подал на свою бывшую соратницу в суд, чтобы оспорить исключение и написал заявление за клевету.

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Сама же Казанцева заявила, что исключенный неоднократно нарушал устав партии, за что и был изгнан. Однако инсайдеры отмечают, что Казанцева просто передумала уходить на пенсию и не хочет видеть конкурентов на грядущем переизбрании.

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#Александр Смирнов#Политика#Новости тюмени#КПРФ#Коммунисты
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