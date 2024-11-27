Подковерные игры. Тюменские коммунисты начали «убирать» друг друга

Известно, что ранее Казанцева сама называла Чулошникова своим потенциальным преемником и планировала посадить его на пост, однако в какой-то момент нашла претензии к нему и оставалась недовольна работой чиновника. Тогда же и порекомендовала ему уйти по собственному, что коммунист и сделал.