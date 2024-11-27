Подковерные игры. Тюменские коммунисты начали «убирать» друг друга

Posted 27 ноября, 10:38
Published 27 ноября, 10:38
Modified 27 ноября, 10:52
Updated 27 ноября, 10:52
Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», себя решила обезопасить лидер партии Тамара Казанцева. На ее место претендовал лидер Викуловской ячейки Алексей Чулошников. Среди коммунистического бомонда уже давно ходили слухи о том, что он может занять место нынешнего лидера. Однако Казанцева перестраховалась и исключила его из партии.
Известно, что ранее Казанцева сама называла Чулошникова своим потенциальным преемником и планировала посадить его на пост, однако в какой-то момент нашла претензии к нему и оставалась недовольна работой чиновника. Тогда же и порекомендовала ему уйти по собственному, что коммунист и сделал.
Позже Чулошников был лишен партбилета, а после подал на свою бывшую соратницу в суд, чтобы оспорить исключение и написал заявление за клевету.
Сама же Казанцева заявила, что исключенный неоднократно нарушал устав партии, за что и был изгнан. Однако инсайдеры отмечают, что Казанцева просто передумала уходить на пенсию и не хочет видеть конкурентов на грядущем переизбрании.
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