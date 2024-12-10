Выплаты аванса в декабре 2024 года. Что нужно знать о начислении зарплаты?

В Тюменской области, как и в любом другом регионе России, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ), работодатели обязаны производить выплаты заработной платы своим сотрудникам не реже двух раз в месяц. При этом промежуток между авансом (оплатой за первую половину месяца) и основной частью зарплаты (за вторую половину) не должен превышать 15 дней. Например, выплаты могут осуществляться 10-го и 25-го числа или 5-го и 20-го числа. Конкретный график выплат устанавливается каждой компанией индивидуально и фиксируется в её локальных нормативных актах.