Выплаты аванса в декабре 2024 года. Что нужно знать о начислении зарплаты?

Posted 10 декабря, 16:18
Published 10 декабря, 16:18
Modified 10 декабря, 16:20
Updated 10 декабря, 16:20
В Тюменской области, как и в любом другом регионе России, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ), работодатели обязаны производить выплаты заработной платы своим сотрудникам не реже двух раз в месяц. При этом промежуток между авансом (оплатой за первую половину месяца) и основной частью зарплаты (за вторую половину) не должен превышать 15 дней. Например, выплаты могут осуществляться 10-го и 25-го числа или 5-го и 20-го числа. Конкретный график выплат устанавливается каждой компанией индивидуально и фиксируется в её локальных нормативных актах.
Если дата выплаты аванса или зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, работодатель обязан произвести расчет с сотрудником в последний рабочий день перед этой датой. Это правило особенно актуально для декабрьского графика выплат, поскольку в конце месяца в России празднуется Новый год, за которым следуют длинные зимние каникулы.
В 2024 году новогодние праздники начнутся 29 декабря, и россияне вернутся к работе только 9 января следующего года. Поэтому аванс за последний месяц зимы должен быть выплачен не позднее 28 декабря.
Если выплата заработной платы за вторую половину декабря запланирована на период с 1 по 8 января, работодатель обязан завершить расчет за месяц не позднее 28 декабря. Это означает, что аванс будет выплачен в привычные сроки, а основная часть зарплаты поступит до начала зимних каникул. Следующая выплата сотрудникам состоится во второй половине января.
Если же начисление зарплаты за вторую половину декабря происходит 9 января или позже, график выплат за декабрь остается неизменным, так как эти дни уже считаются рабочими. Однако, как указано в письме Министерства труда РФ, работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее.
Поэтому некоторые компании предпочитают выплачивать зарплату за декабрь до начала праздников. Обычно об этом сотрудники информируются заранее через электронную почту или другими способами.
Новогодние праздники оказывают влияние на график выплат в январе. Если вся зарплата за декабрь была переведена до 28 декабря 2024 года, следующее поступление (аванс) будет только во второй половине января.
При составлении бюджета на январь важно учитывать, что в первой половине месяца всего пять рабочих дней, что приведет к значительному снижению размера январского аванса по сравнению с обычным.
Для расчета выплат можно использовать стандартную формулу: сумма зарплаты после вычета НДФЛ делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число фактически отработанных дней. Например, сотрудник с окладом 100 тыс. рублей после уплаты налогов получит аванс в размере 29 411 рублей.
Важно отметить, что новогодние праздники не позволяют работодателю снижать зарплату сотрудников. Поэтому в начале февраля работник получит полное вознаграждение за январь. Таким образом, при окладе 100 тыс. рублей вторая выплата составит 70 588 рублей.
В январе также следует учитывать особенности оплаты командировок и рабочих смен, совпадающих с новогодними праздниками. Работа с 29 декабря по 8 января оплачивается в двойном размере. Сотрудник имеет возможность выбрать единую зарплату с предоставлением отгулов пропорционально отработанному времени.
Если в период новогодних праздников работник находился в командировке, но не выполнял трудовые обязанности, поездка оплачивается по стандартным условиям. Однако, если он работал в праздничные дни, ему полагается двойная оплата за эти часы. Кроме того, суточные выплаты (800 рублей в день) начисляются работнику за весь период командировки, независимо от его деятельности в праздники.
В связи с тем, что в январе много выходных, выплаты аванса могут быть снижены, если он рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. Аванс определяется следующим образом:
Оклад/количество рабочих дней*фактически отработанные дни за первую половину месяца
Первая половина месяца — период с 1 по 15 число. Предположим, что у вас оклад 50 000 рублей.
За один рабочий день в январе вы получаете: 50 000/17= 2 941 рубль.
В январе 2025 года по производственному календарю предусмотрено 17 рабочих дней.
Теперь необходимо подсчитать количество рабочих дней с 1 по 15 января. Мы начинаем работать 9 января, а 11 и 12 января — выходные.
Таким образом, в период с 1 по 15 января будет всего 5 рабочих дней. Аванс составит:
2 941 * 5 = 14 705 рублей (рассчитываем, умножив дневной заработок на количество отработанных дней).
Остальная сумма будет выплачена в середине февраля — в основной день выплаты. Важно учитывать особенности расчёта аванса для планирования бюджета, чтобы не оказаться без средств, особенно если зарплата за декабрь была выплачена до праздников.