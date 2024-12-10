Трендовые новогодние игрушки: что украсит елки тюменцев в новом сезоне

Posted 10 декабря, 04:50
Published 10 декабря, 04:50
Modified 10 декабря, 04:52
Updated 10 декабря, 04:52
Тренды новогоднего декора грядущего Нового года удивляют своей разноплановостью. В моде как природные и уютные украшения, так и футуристические элементы. Рассмотрим каждый тренд подробнее. О десяти главных трендах новогодних украшений этого года «Нашему городу» рассказала дизайнер Яна Короткова.
С каждым годом забота об окружающей среде находит отражение в новогоднем декоре. Эко-игрушки из натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, глина и бумага, завоевывают популярность среди поклонников устойчивого образа жизни. В моду входят:
Эко-игрушки особенно актуальны для скандинавского или деревенского стиля, который подчеркивает естественность и простоту.
Скандинавский декор — это сдержанность, функциональность и уют. Для елочных игрушек в этом стиле характерны:
Особой популярностью пользуются светлые гирлянды и белые снежинки, которые создают эффект легкости и зимней свежести на елке.
Ностальгия по детству и традициям прошлого вдохновляет дизайнеров на создание винтажных игрушек. Трендом этого Нового года станут:
Винтажный стиль идеально подойдет для классических интерьеров и создаст атмосферу уюта и воспоминаний о прошлом.
В 2025 году символом станет Зеленая Деревянная Змея, поэтому фигурки змей будут особенно популярны. Эти украшения можно встретить в разных вариациях:
Кроме змей, будут популярны фигурки лесных животных — лисиц, оленей и сов, которые добавляют елке сказочности и тепла.
Металлизированные игрушки придают новогодней елке современный и роскошный вид. В тренде:
Металлизированные украшения идеально подходят для интерьеров в стиле хай-тек, модерн или арт-деко.
Новогодние елки, украшенные «съедобными» игрушками, становятся настоящим хитом. Особенно симпатично будут выглядеть:
Такой декор идеально подходит для семей с детьми, ведь он добавляет празднику игривость и сказочность.
Современные украшения в виде геометрических фигур идеально вписываются в минималистичный интерьер. Среди них выделяются:
Геометрический декор прекрасно сочетается с металлическими оттенками и натуральными материалами.
Неоновые и светодиодные игрушки — это выбор тех, кто любит яркость и современный стиль. В тренде:
Такие украшения особенно эффектно смотрятся на темных елках или в минималистичном интерьере.
Украшения ручной работы всегда в тренде благодаря своей уникальности и душевности. В моде будут:
Хендмейд-игрушки станут прекрасным подарком и создадут атмосферу тепла и уюта.
В этом Новом году будут популярны следующие оттенки:
Выбор правильных цветов и комбинаций поможет создать стильный и гармоничный новогодний декор.
Ранее «Наш город» сообщал о том, в какие даты лучше всего украшать елку по рекомендациям астрологов.