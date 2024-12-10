Трендовые новогодние игрушки: что украсит елки тюменцев в новом сезоне

Дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году

Сюжет Новый год

Готовы украсить елку стильно? В этом году тренды объединили экологичность, винтаж и футуристические мотивы. От деревянных фигурок и ручной работы до неоновых украшений и геометрических форм — выбирайте свой стиль и создавайте праздничную атмосферу, которая удивит гостей и порадует семью.