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Posted 10 декабря, 04:50

Published 10 декабря, 04:50

Modified 10 декабря, 04:52

Updated 10 декабря, 04:52

Дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году.

Трендовые новогодние игрушки: что украсит елки тюменцев в новом сезоне

10 декабря 2024, 04:50
Фото: 1MI. Дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году.

Дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году

Сюжет
Новый год
Готовы украсить елку стильно? В этом году тренды объединили экологичность, винтаж и футуристические мотивы. От деревянных фигурок и ручной работы до неоновых украшений и геометрических форм — выбирайте свой стиль и создавайте праздничную атмосферу, которая удивит гостей и порадует семью.

Тренды новогоднего декора грядущего Нового года удивляют своей разноплановостью. В моде как природные и уютные украшения, так и футуристические элементы. Рассмотрим каждый тренд подробнее. О десяти главных трендах новогодних украшений этого года «Нашему городу» рассказала дизайнер Яна Короткова.

Эко-игрушки из натуральных материалов

С каждым годом забота об окружающей среде находит отражение в новогоднем декоре. Эко-игрушки из натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, глина и бумага, завоевывают популярность среди поклонников устойчивого образа жизни. В моду входят:

  • Деревянные игрушки в виде звезд, елочек и домиков. Их часто украшают сдержанной росписью или покрывают лаком, подчеркивающим текстуру древесины.
  • Войлочные фигурки животных и снежинок. Такие игрушки безопасны для детей и прекрасно смотрятся на «живой» елке.
  • Керамические подвески с минималистичным дизайном. Белоснежные и глиняные элементы создают особый уют в сочетании с природными ветками и гирляндами из хлопковых нитей.

Эко-игрушки особенно актуальны для скандинавского или деревенского стиля, который подчеркивает естественность и простоту.

Так могут выглядеть игрушки из натуральных материалов.Так могут выглядеть игрушки из натуральных материалов.
Так могут выглядеть игрушки из натуральных материалов.. Фото: Изображение Midjourney
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Скандинавский стиль

Скандинавский декор — это сдержанность, функциональность и уют. Для елочных игрушек в этом стиле характерны:

  • Натуральные материалы: дерево, хлопок, шерсть. Например, маленькие тканевые гномы с длинными шапками и бородами стали символом скандинавских праздников.
  • Монохромная гамма: белый, серый, песочный. Такие цвета создают гармонию и не перегружают интерьер.
  • Минималистичные формы: звезды, деревья, абстрактные геометрические фигуры.

Особой популярностью пользуются светлые гирлянды и белые снежинки, которые создают эффект легкости и зимней свежести на елке.

Украшение елки в скандинавском стиле.Украшение елки в скандинавском стиле.
Украшение елки в скандинавском стиле.. Фото: Изображение Midjourney
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Винтажные украшения

Ностальгия по детству и традициям прошлого вдохновляет дизайнеров на создание винтажных игрушек. Трендом этого Нового года станут:

  • Стеклянные шары с рисунками и позолотой. Особо ценятся изделия, выполненные вручную.
  • Фигурки в ретро-стиле: космонавты, часы, шишки и ангелы. Такие украшения напоминают старинные елочные игрушки времен СССР.
  • Эффект состаривания: потертая краска, потускневшее стекло и золотистая патина.

Винтажный стиль идеально подойдет для классических интерьеров и создаст атмосферу уюта и воспоминаний о прошлом.

Елка с винтажными украшениями в стиле СССР.Елка с винтажными украшениями в стиле СССР.
Елка с винтажными украшениями в стиле СССР.. Фото: 1MI
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Фигуры животных и персонажей

В 2025 году символом станет Зеленая Деревянная Змея, поэтому фигурки змей будут особенно популярны. Эти украшения можно встретить в разных вариациях:

  • Яркие и расписные игрушки с восточными узорами.
  • Змеи из металла или стекла, которые блестят на свету и привлекают внимание.
  • Ручная работа: фигурки из глины, текстиля или дерева, выполненные в единственном экземпляре.

Кроме змей, будут популярны фигурки лесных животных — лисиц, оленей и сов, которые добавляют елке сказочности и тепла.

Ёлку можно украсить фигурками любых животных.Ёлку можно украсить фигурками любых животных.
Ёлку можно украсить фигурками любых животных.. Фото: Изображение Midjourney
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Металлизированный декор

Металлизированные игрушки придают новогодней елке современный и роскошный вид. В тренде:

  • Серебряные и золотые шары с матовым и глянцевым покрытием.
  • Геометрические формы: кубы, пирамиды и многоугольники, выполненные из стекла с металлическим блеском.
  • Акценты в бронзовом и медном оттенке, которые гармонично сочетаются с теплыми гирляндами.

Металлизированные украшения идеально подходят для интерьеров в стиле хай-тек, модерн или арт-деко.

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Игрушки в форме сладостей и продуктов

Новогодние елки, украшенные «съедобными» игрушками, становятся настоящим хитом. Особенно симпатично будут выглядеть:

  • Пряничные человечки из дерева и текстиля.
  • Миниатюрные леденцы и пирожные, выполненные из пластика или керамики.
  • Игрушки в форме фруктов: яблок, груш и винограда с реалистичной текстурой.

Такой декор идеально подходит для семей с детьми, ведь он добавляет празднику игривость и сказочность.

Елка украшенная игрушками в виде сладостей и продуктов.Елка украшенная игрушками в виде сладостей и продуктов.
Елка украшенная игрушками в виде сладостей и продуктов.. Фото: Изображение Midjourney
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Геометрические формы

Современные украшения в виде геометрических фигур идеально вписываются в минималистичный интерьер. Среди них выделяются:

  • Многоугольные подвески из стекла и металла.
  • Асимметричные украшения с абстрактным дизайном.
  • Гирлянды из геометрических фигур, создающие современный и стильный вид.

Геометрический декор прекрасно сочетается с металлическими оттенками и натуральными материалами.

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Неоновые украшения

Неоновые и светодиодные игрушки — это выбор тех, кто любит яркость и современный стиль. В тренде:

  • Игрушки со встроенной подсветкой, которые создают эффект свечения.
  • Неоновые гирлянды и шары в ярко-розовых, синих и зеленых цветах.
  • Футуристические фигуры, которые выглядят необычно и оригинально.

Такие украшения особенно эффектно смотрятся на темных елках или в минималистичном интерьере.

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Ручная работа и хендмейд

Украшения ручной работы всегда в тренде благодаря своей уникальности и душевности. В моде будут:

  • Вязаные и вышитые игрушки с зимними мотивами.
  • Деревянные фигурки, расписанные вручную.
  • Фетровые украшения в виде животных и звезд.

Хендмейд-игрушки станут прекрасным подарком и создадут атмосферу тепла и уюта.

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Бонус — трендовые цвета Нового года

В этом Новом году будут популярны следующие оттенки:

  • Белый и серый для любителей скандинавского стиля.
  • Зеленый и коричневый, которые подчеркивают эко-тренд и сопутствуют символу 2025-го года.
  • Красный и золотой для тех, кто ценит классику.

Выбор правильных цветов и комбинаций поможет создать стильный и гармоничный новогодний декор.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, в какие даты лучше всего украшать елку по рекомендациям астрологов.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Праздник#Новый год#Дизайн#Украшения
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