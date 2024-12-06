Специалистов по взысканию долгов ищут в Тюмени

Posted 6 декабря, 04:25
Published 6 декабря, 04:25
Modified 6 декабря, 04:27
Updated 6 декабря, 04:27
Также, по данным аналитиков hh.ru, за последние 12 месяцев существенно увеличился спрос на финансовых и инвестиционных аналитиков (рост вакансий на 67%), финансовых менеджеров (рост на 34%), брокеров (рост на 32%) и методологов (рост вакансий на 31%). При этом сократилась потребность в финансовых контролерах — на 13%.
Наиболее востребованными специалистами финансовой сферы в этом году стали экономисты, для них было открыто почти 50% от всех предложений. Что касается заработной платы, то самые высокие зарплаты предлагают финансовым директорам — 135 тысяч рублей, брокерам и инвестаналитикам — 100 и 82,2 тысячи рублей соответственно. Востребованным экономистам в Тюменской области готовы платить 60,6 тысячи рублей, специалистам по взысканию задолженности — порядка 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер предлагаемого заработка в ноябре превысил ожидаемый заработок соискателей. Он увеличился до 70,6 тысячи рублей, тогда как уровень ожидаемой зарплаты составил 60 тысяч рублей.