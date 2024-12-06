Специалистов по взысканию долгов ищут в Тюмени

Наиболее востребованными специалистами финансовой сферы в этом году стали экономисты, для них было открыто почти 50% от всех предложений. Что касается заработной платы, то самые высокие зарплаты предлагают финансовым директорам — 135 тысяч рублей, брокерам и инвестаналитикам — 100 и 82,2 тысячи рублей соответственно. Востребованным экономистам в Тюменской области готовы платить 60,6 тысячи рублей, специалистам по взысканию задолженности — порядка 50 тысяч рублей.