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Posted 9 декабря, 11:48

Published 9 декабря, 11:48

Modified 9 декабря, 11:50

Updated 9 декабря, 11:50

Прически на Новый год 2025: актуальные и оригинальные идеи для тюменок

Прически на Новый год 2025: актуальные и оригинальные идеи для тюменок

9 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
Какие красивые прически стоит делать на Новый год-2025? Актуальными идеями с редакцией «Нашего города» поделилась стилист по волосам Екатерина.

По словам Екатерины, в этом году стоит отказаться от тяжелых и причудливых причесок. В тренде естественность, даже легкая небрежность. Можно сделать акцент на естественном объеме волос.

— Экспериментируйте. В любом случае, не стоит злоупотреблять средствами для укладки, иначе прическа может потерять естественность, — предупредила эксперт.

Как рассказала Екатерина, отличный вариант — эксперименты со стрижками. Для длинных волосы подойдут геометрические стрижки, которые обрамляют лицо четким контуром. Что касается волос средней длины, можно остановиться на каскаде или многослойной прическе «итальянке» (зачастую ее делают с челкой). Каскад подойдет и для обладательниц коротких волос.

Чтобы украсить уже созданную прическу, можно использовать заколки, банты, ленты, бантики и ободки с блестками или стразами. Все это прекрасно подойдет для встречи Нового года. Однако помните, что прическа должна дополнять полноценный образ.

Фото: 1MI

Самым лаконичным вариантом новогодней прически можно считать текстурированный низкий пучок. Еще одним легким вариантом стала мальвина с косой или хвост с элементами плетения.

В тренде по-прежнему остается эффект «мокрых» волос. Для создания этого эффекта, по словам Екатерины, можно использовать различные средства, например, кристаллический воск для волос средней фиксации или специальную пенку, которая придает праздничной прическе объем и гладкость.

Фото: Изображение Midjourney
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