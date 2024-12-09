Прически на Новый год 2025: актуальные и оригинальные идеи для тюменок

Posted 9 декабря, 11:48
Published 9 декабря, 11:48
Modified 9 декабря, 11:50
Updated 9 декабря, 11:50
По словам Екатерины, в этом году стоит отказаться от тяжелых и причудливых причесок. В тренде естественность, даже легкая небрежность. Можно сделать акцент на естественном объеме волос.
— Экспериментируйте. В любом случае, не стоит злоупотреблять средствами для укладки, иначе прическа может потерять естественность, — предупредила эксперт.
Как рассказала Екатерина, отличный вариант — эксперименты со стрижками. Для длинных волосы подойдут геометрические стрижки, которые обрамляют лицо четким контуром. Что касается волос средней длины, можно остановиться на каскаде или многослойной прическе «итальянке» (зачастую ее делают с челкой). Каскад подойдет и для обладательниц коротких волос.
Чтобы украсить уже созданную прическу, можно использовать заколки, банты, ленты, бантики и ободки с блестками или стразами. Все это прекрасно подойдет для встречи Нового года. Однако помните, что прическа должна дополнять полноценный образ.
Самым лаконичным вариантом новогодней прически можно считать текстурированный низкий пучок. Еще одним легким вариантом стала мальвина с косой или хвост с элементами плетения.
В тренде по-прежнему остается эффект «мокрых» волос. Для создания этого эффекта, по словам Екатерины, можно использовать различные средства, например, кристаллический воск для волос средней фиксации или специальную пенку, которая придает праздничной прическе объем и гладкость.
Ранее тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа. Подборка главных трендов в праздничном макияже — в нашем материале.