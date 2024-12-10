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Posted 10 декабря, 04:52

Published 10 декабря, 04:52

Modified 10 декабря, 04:57

Updated 10 декабря, 04:57

Яйца и колбаса задали тренд. Как изменился «индекс Оливье» для Тюмени в 2024 году?

Яйца и колбаса задали тренд. Как изменился «индекс Оливье» для Тюмени в 2024 году?

10 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Каждый год цены на продукты, электронику и различные бытовые товары растут, и 2024 год не стал исключением. В преддверии Нового года россияне начинают составлять списки покупок, включая продукты для праздничного стола.

«Индекс салата Оливье» представляет собой ориентировочный показатель изменения цен на продукты, необходимые для приготовления традиционного салата оливье, по сравнению с прошлым годом. Это, по сути, индикатор, который помогает определить уровень инфляции через анализ цен на ингредиенты этого блюда.

Данный индекс начали использовать в 2009 году, вдохновившись ростом индекса потребительских цен (ИПЦ), расчетом которого занимается Росстат — Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.

Именно индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает колебания цен на определённый набор товаров и услуг за определённый период. Росстат публикует свои результаты на официальном сайте.

В отличие от индекса потребительских цен, «индекс оливье» не является официальным статистическим показателем и может варьироваться в зависимости от региона, магазина и времени года. Например, цены в одной торговой сети могут отличаться от цен в соседней на 10-15%, а на Сахалине овощи могут стоить на 30% дороже, чем в Ульяновске.

Обычно расчеты проводятся в середине декабря, когда россияне начинают делать покупки к праздникам. На основе стоимости продуктов определяется уровень роста цен.

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Метод расчета

В конце года Росстат публикует региональные данные, которые показывают, где стоимость салата выше, а где ниже. Обычно в антирейтинге лидируют северные регионы.

Индекс оливье рассчитывается на основе цен на традиционные ингредиенты, необходимых для приготовления салата для семьи из четырех человек:

  • картофель — 400 г,
  • морковь — 200 г,
  • лук репчатый — 100 г,
  • яйца — 4 штуки,
  • маринованные огурцы — 400 г,
  • консервированный зеленый горошек —380 г,
  • вареная колбаса — 400 г,
  • майонез — 200 г.
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Цены растут

Для Тюмени среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», за прошедший год в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 20%, вареная колбаса, картофель и лук— на 13,4%, 2% и 1,9% соответственно.

В то же время подешевели морковь, маринованные огурцы и горошек.

В среднем к концу 2024 года приготовление салата «Оливье» обойдется в 592 рубля, годом ранее на покупку продуктов нужно было потратить 547 рублей. Таким образом салат подорожал относительно прошлого года на 8%.

В частности, 400 граммов вареной колбасы обойдутся в 214 рублей, 400 граммов маринованных огурцов — 112,3 рублей, четыре яйца — 52 рубля, зеленый горошек — 107 рублей, 200-граммовая пачка майонеза — 54 рубля. На покупку 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука придется потратить 37 рублей.

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Как сэкономить перед праздником?

Уже давно стало понятно, что несмотря на возможные финансовые трудности, россияне не экономят на новогоднем праздничном столе и приобретет деликатесы, несмотря на рост цен на ингредиенты для приготовления блюд к празднику. При этом нужно понимать, что в течение декабря цены будут увеличиваться с каждым днем — чем ближе к празднику, тем больше денег придется потратить в магазине. Таким образом, единственный способ сэкономить — это заранее сделать все необходимые запасы.

Мясо, рыба и красная икра не подвержены порче и могут долго храниться в морозильной камере. Яйца, предназначенные для салатов (срок хранения составляет 25 дней), стоит приобрести в начале декабря. Майонез также имеет длительный срок хранения, а консервы, такие как кукуруза, горошек и фасоль, могут сохраняться до двух лет. Сырокопченые колбасы и твердые сыры прекрасно сохраняют свои качества и свежесть в холодильнике.

При этом нужно готовиться к тому, что импортные товары, такие как экзотические фрукты (цитрусовые, бананы, виноград, ананасы, груши, яблоки и другие), а также некоторые овощи (сладкий перец, огурцы, чеснок) и зарубежные алкогольные напитки, заметно подорожают к 31 декабря. Кроме того, приближающийся праздник предоставляет магазинам возможность увеличить свои доходы — наценки также возрастут к концу месяца.

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#Иван Солдатов#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Цены#Новый год#Инфляция
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