Яйца и колбаса задали тренд. Как изменился «индекс Оливье» для Тюмени в 2024 году?

Уже давно стало понятно, что несмотря на возможные финансовые трудности, россияне не экономят на новогоднем праздничном столе и приобретет деликатесы, несмотря на рост цен на ингредиенты для приготовления блюд к празднику. При этом нужно понимать, что в течение декабря цены будут увеличиваться с каждым днем — чем ближе к празднику, тем больше денег придется потратить в магазине. Таким образом, единственный способ сэкономить — это заранее сделать все необходимые запасы.