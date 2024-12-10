Яйца и колбаса задали тренд. Как изменился «индекс Оливье» для Тюмени в 2024 году?

Posted 10 декабря, 04:52
Published 10 декабря, 04:52
Modified 10 декабря, 04:57
Updated 10 декабря, 04:57
«Индекс салата Оливье» представляет собой ориентировочный показатель изменения цен на продукты, необходимые для приготовления традиционного салата оливье, по сравнению с прошлым годом. Это, по сути, индикатор, который помогает определить уровень инфляции через анализ цен на ингредиенты этого блюда.
Данный индекс начали использовать в 2009 году, вдохновившись ростом индекса потребительских цен (ИПЦ), расчетом которого занимается Росстат — Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.
Именно индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает колебания цен на определённый набор товаров и услуг за определённый период. Росстат публикует свои результаты на официальном сайте.
В отличие от индекса потребительских цен, «индекс оливье» не является официальным статистическим показателем и может варьироваться в зависимости от региона, магазина и времени года. Например, цены в одной торговой сети могут отличаться от цен в соседней на 10-15%, а на Сахалине овощи могут стоить на 30% дороже, чем в Ульяновске.
Обычно расчеты проводятся в середине декабря, когда россияне начинают делать покупки к праздникам. На основе стоимости продуктов определяется уровень роста цен.
В конце года Росстат публикует региональные данные, которые показывают, где стоимость салата выше, а где ниже. Обычно в антирейтинге лидируют северные регионы.
Индекс оливье рассчитывается на основе цен на традиционные ингредиенты, необходимых для приготовления салата для семьи из четырех человек:
Для Тюмени среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», за прошедший год в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 20%, вареная колбаса, картофель и лук— на 13,4%, 2% и 1,9% соответственно.
В то же время подешевели морковь, маринованные огурцы и горошек.
В среднем к концу 2024 года приготовление салата «Оливье» обойдется в 592 рубля, годом ранее на покупку продуктов нужно было потратить 547 рублей. Таким образом салат подорожал относительно прошлого года на 8%.
В частности, 400 граммов вареной колбасы обойдутся в 214 рублей, 400 граммов маринованных огурцов — 112,3 рублей, четыре яйца — 52 рубля, зеленый горошек — 107 рублей, 200-граммовая пачка майонеза — 54 рубля. На покупку 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука придется потратить 37 рублей.
Уже давно стало понятно, что несмотря на возможные финансовые трудности, россияне не экономят на новогоднем праздничном столе и приобретет деликатесы, несмотря на рост цен на ингредиенты для приготовления блюд к празднику. При этом нужно понимать, что в течение декабря цены будут увеличиваться с каждым днем — чем ближе к празднику, тем больше денег придется потратить в магазине. Таким образом, единственный способ сэкономить — это заранее сделать все необходимые запасы.
Мясо, рыба и красная икра не подвержены порче и могут долго храниться в морозильной камере. Яйца, предназначенные для салатов (срок хранения составляет 25 дней), стоит приобрести в начале декабря. Майонез также имеет длительный срок хранения, а консервы, такие как кукуруза, горошек и фасоль, могут сохраняться до двух лет. Сырокопченые колбасы и твердые сыры прекрасно сохраняют свои качества и свежесть в холодильнике.
При этом нужно готовиться к тому, что импортные товары, такие как экзотические фрукты (цитрусовые, бананы, виноград, ананасы, груши, яблоки и другие), а также некоторые овощи (сладкий перец, огурцы, чеснок) и зарубежные алкогольные напитки, заметно подорожают к 31 декабря. Кроме того, приближающийся праздник предоставляет магазинам возможность увеличить свои доходы — наценки также возрастут к концу месяца.