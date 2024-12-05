Размер предлагаемого заработка в Тюмени превысил ожидания

Posted 5 декабря, 04:43
Published 5 декабря, 04:43
Modified 5 декабря, 04:45
Updated 5 декабря, 04:45
По информации аналитиков hh.ru, по уровню роста среднего заработка региона занимает четвертое место в Уральском федеральном округе. заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Югре — на 30%, до 80,2 тысячи рублей, в Курганской области — на 25%, до 62,2 тысячи рублей, в Свердловской области — на 24%, до 70 тысяч рублей.
Что касается роста зарплатных ожиданий сотрудников, то лидирующие позиции по данному показателю занимает Курганская область — зарплатные ожидания соискателей выросли на 25% и составили 50 тысяч рублей. На втором месте Свердловская область (рост на 23%, до 60,5 тысячи рублей), на третьем — Челябинская и Тюменская области (рост на 20%, до 60 тысяч рублей). В ХМАО и ЯНАО зафиксирован 13-процентный рост зарплатных ожиданий — 70 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, размер средней зарплаты по итогам января-сентября достиг 80 тысяч рублей. Это превышает аналогичные показатели 2023 года более чем на 16%.