Размер предлагаемого заработка в Тюмени превысил ожидания

Что касается роста зарплатных ожиданий сотрудников, то лидирующие позиции по данному показателю занимает Курганская область — зарплатные ожидания соискателей выросли на 25% и составили 50 тысяч рублей. На втором месте Свердловская область (рост на 23%, до 60,5 тысячи рублей), на третьем — Челябинская и Тюменская области (рост на 20%, до 60 тысяч рублей). В ХМАО и ЯНАО зафиксирован 13-процентный рост зарплатных ожиданий — 70 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.