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Posted 5 декабря, 01:07

Published 5 декабря, 01:07

Modified 5 декабря, 01:07

Updated 5 декабря, 01:07

В Тюмени сегодня похолодает до -13

В Тюмени сегодня похолодает до -13

5 декабря 2024, 01:07
Фото: 1MI.
До -8…-13 опустится температура воздуха в четверг ночью температура воздуха на юге Тюменской области. Днем термометры покажут -6…-11., скорость ветра составит 6-11 м/с. Синоптики обещают облачную погоду, осадки в виде снега.

В Тюмени 5 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. В дневные часы столбики термометров покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -5…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4-5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:58, продолжительность дня 7 часов 0 минут.

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В Тобольске 5 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-1, ночью похолодает до -5….-3. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 44 минуты.

В Ишиме 5 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега. В светлое время суток термометры покажут -4….-3, в вечерние часы ожидается до -3….-5. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 15:49, продолжительность дня 7 часов 13 минут.

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