В Тюмени сегодня похолодает до -13

Posted 5 декабря, 01:07
Published 5 декабря, 01:07
Modified 5 декабря, 01:07
Updated 5 декабря, 01:07
В Тюмени 5 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. В дневные часы столбики термометров покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -5…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4-5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:58, продолжительность дня 7 часов 0 минут.
В Тобольске 5 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-1, ночью похолодает до -5….-3. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 44 минуты.
В Ишиме 5 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега. В светлое время суток термометры покажут -4….-3, в вечерние часы ожидается до -3….-5. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 15:49, продолжительность дня 7 часов 13 минут.