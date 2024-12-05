В Тюмени сегодня похолодает до -13

В Тюмени 5 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. В дневные часы столбики термометров покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -5…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4-5 м/с.