Маникюр на Новый год 2025: подборка с интересными вариантами для тюменок

Ключевым трендом зимы можно считать мраморный маникюр. Это интересная композиция с цветными разводами. Прекрасно смотрится во всех оттенках и на ногтях любой длины. В тренде сейчас розовый, белый, нежно-голубой мрамор, мрамор цвета морской волны. Реже тюменки выбирают салатовый мрамор. Классическим вариантом мраморного маникюра считается использование лака в светлых оттенках.