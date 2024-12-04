Маникюр на Новый год 2025: подборка с интересными вариантами для тюменок

Posted 4 декабря, 14:43
Published 4 декабря, 14:43
Modified 4 декабря, 14:45
Updated 4 декабря, 14:45
Ключевым трендом зимы можно считать мраморный маникюр. Это интересная композиция с цветными разводами. Прекрасно смотрится во всех оттенках и на ногтях любой длины. В тренде сейчас розовый, белый, нежно-голубой мрамор, мрамор цвета морской волны. Реже тюменки выбирают салатовый мрамор. Классическим вариантом мраморного маникюра считается использование лака в светлых оттенках.
Как рассказала «Нашему городу» нейл-мастер, символ предстоящего 2025 года — Деревянная Змея — оценит любой спокойный цвет с аккуратным дизайном. В моде нюдовые оттенки: молочный, бежевый, светло-коричневый, ореховый.
— Модницы делают нюдовые оттенки, цвета офисной гаммы: серый, сиренево-серый. В моде также цвет запеченной вишни, винный, — поделилась мастер по маникюру.
В этом сезоне востребованы варианты маникюра с металлическими акцентами: золото, серебро, бронза, медь и другие. Некоторые выбирают нюдовый маникюр с россыпью серебряных блесток. По-прежнему актуальным остается френч.
Для встречи Нового 2025 года можно выбрать варианты с праздничными наклейками (тематическими надписями или символом года), блестками, глиттером, жемчужинками и другими украшениями. По словам Татьяны, стоит обойтись без объемных камней.
Можно сделать маникюр с необычными узорами, спиралями, изображениями Снегурочки, Деда Мороза, новогодних оленей и снеговиков. Предстоящий 2025 — год Змеи, поэтому присутствие данных рептилий в маникюре исключительно приветствуется.
Ранее тюменский тренд-аналитик рассказала, в чем встречать Новый год 2025. Советы по созданию стильных образов, смотрите далее.