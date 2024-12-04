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Posted 4 декабря, 14:43

Published 4 декабря, 14:43

Modified 4 декабря, 14:45

Updated 4 декабря, 14:45

Маникюр на Новый год 2025: подборка с интересными вариантами для тюменок

Маникюр на Новый год 2025: подборка с интересными вариантами для тюменок

4 декабря 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.
Редакция «Нашего города» составила подборку главных трендов маникюра на Новый год 2025. Советы от тюменского мастера по маникюру Татьяны — в материале.

Ключевым трендом зимы можно считать мраморный маникюр. Это интересная композиция с цветными разводами. Прекрасно смотрится во всех оттенках и на ногтях любой длины. В тренде сейчас розовый, белый, нежно-голубой мрамор, мрамор цвета морской волны. Реже тюменки выбирают салатовый мрамор. Классическим вариантом мраморного маникюра считается использование лака в светлых оттенках.

Как рассказала «Нашему городу» нейл-мастер, символ предстоящего 2025 года — Деревянная Змея — оценит любой спокойный цвет с аккуратным дизайном. В моде нюдовые оттенки: молочный, бежевый, светло-коричневый, ореховый.

— Модницы делают нюдовые оттенки, цвета офисной гаммы: серый, сиренево-серый. В моде также цвет запеченной вишни, винный, — поделилась мастер по маникюру.
Фото: Изображение Midjourney

В этом сезоне востребованы варианты маникюра с металлическими акцентами: золото, серебро, бронза, медь и другие. Некоторые выбирают нюдовый маникюр с россыпью серебряных блесток. По-прежнему актуальным остается френч.

Для встречи Нового 2025 года можно выбрать варианты с праздничными наклейками (тематическими надписями или символом года), блестками, глиттером, жемчужинками и другими украшениями. По словам Татьяны, стоит обойтись без объемных камней.

Можно сделать маникюр с необычными узорами, спиралями, изображениями Снегурочки, Деда Мороза, новогодних оленей и снеговиков. Предстоящий 2025 — год Змеи, поэтому присутствие данных рептилий в маникюре исключительно приветствуется.

Фото: Изображение Midjourney
Где встретить Новый год в России: самые привлекательные варианты для тюменцев
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Ранее тюменский тренд-аналитик рассказала, в чем встречать Новый год 2025. Советы по созданию стильных образов, смотрите далее.

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