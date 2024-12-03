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Posted 3 декабря, 12:54

Published 3 декабря, 12:54

Modified 3 декабря, 12:56

Updated 3 декабря, 12:56

В Тюмени у военкоматов образовались очереди, а в многоэтажке выявили новый очаг кори

В Тюмени у военкоматов образовались очереди, а в многоэтажке выявили новый очаг кори

3 декабря 2024, 12:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени в доме на улице Селекционной зарегистрирован случай заболевания с подозрением на корь. Тем временем, в Тюменской области у военкоматов образовались очереди.

В Тюмени был обнаружен новый очаг кори

В Тюмени в десятиэтажном доме по улице Селекционной, 6, выявили случай заражения корью. Ведется работа по вакцинации жителей многоэтажки. Прививки предлагают поставить тем, кто ранее не болел корью, не был привит от этого инфекционного заболевания или был привит однократно.

Стоит отметить, что вакцинация является самым эффективным методом защиты от заболевания. Вообще, в нашем регионе с начала года было зарегистрировано более 30 случаев заражения корью.

Новый очаг кори обнаружен в Тюмени
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В твороге нашли трупы насекомых и куски картона

Опасную продукцию выявили сотрудники Россельхознадзора. На Тобольском заводе было обнаружено 56 мешков продуктов неизвестного происхождения (предположительно творога). На упаковках с товаром не было маркировки, частично из целостность была нарушена, а в самом продукте были найдены мертвые насекомые и куски картона.

Были выявлены и другие нарушения. Информация по итогам проверки направлена в Тобольскую межрайонную прокуратуру.

В твороге Тобольского завода обнаружили трупы насекомых и куски картона
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В Тюмени не планируют сокращать штат кондукторов из-за внедрения валидаторов

В Тюмени не планируют сокращать штат кондукторов из-за внедрения валидаторов. Стало известно, что полноценный переход на электронную систему в ближайшее время не рассматривается.

Важно, что у замены кондукторов валидаторами есть ряд очевидных минусов: невозможность принимать оплату наличными, отсутствие помощи для определенных категорий пассажиров, проблемы с технической надежностью, а также повышение ответственности водителей.

Кондуктор vs валидатор: сможет ли Тюмень перейти на электронную оплату в автобусах?
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В Тюмени очереди у военкоматов

Появилась информация, что в появлении длинных очередей в тюменских военкоматах виноваты иностранцы. Получившие гражданство мигранты массово встают на воинский учет из-за изменений, внесенных в закон о гражданстве.

Если же иностранцы не встанут на воинский учет, их могут лишить гражданства России, напомнил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Военком Тюменской области пояснил, откуда взялись очереди у военкоматов
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