В Тюмени у военкоматов образовались очереди, а в многоэтажке выявили новый очаг кори

В Тюмени в десятиэтажном доме по улице Селекционной, 6, выявили случай заражения корью. Ведется работа по вакцинации жителей многоэтажки. Прививки предлагают поставить тем, кто ранее не болел корью, не был привит от этого инфекционного заболевания или был привит однократно.