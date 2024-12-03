Что надеть на Новый год 2025: трендовые образы для модных тюменок

В трендах для встречи наступающего Нового года — все оттенки зеленого — от сочного салатового до темного оливково. Они олицетворяют спокойствие, гармонию, роскошь и богатство. Также актуальны: песочный, коричневый, бежевый, серый и черный. Мистики и таинственности добавят оттенки фиолетового. Допускаются элементы огненно-красного, желтого, оранжевого.