Что надеть на Новый год 2025: трендовые образы для модных тюменок
3 декабря 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменский стилист рассказала, в чем встречать Новый год 2025
Тюменский тренд-аналитик рассказала, в чем встречать Новый год 2025. Советы по созданию стильных образов, смотрите далее.
Как рассказала «Нашему городу» стилист Юлия Каравайцева, для празднования Нового года, прекрасно подойдут наряды из сатина, бархата, атласа, из всего, что струится и переливается.
— Силуэты преобладают приталенные и облегающие, в моде платья с драпировками. Длина может быть любой, — рассказала нам тренд-аналитик.
В трендах для встречи наступающего Нового года — все оттенки зеленого — от сочного салатового до темного оливково. Они олицетворяют спокойствие, гармонию, роскошь и богатство. Также актуальны: песочный, коричневый, бежевый, серый и черный. Мистики и таинственности добавят оттенки фиолетового. Допускаются элементы огненно-красного, желтого, оранжевого.
В моде также сияющие фактуры. Блестящие элементы активизируют энергию изобилия и процветания, наполняя пространство светом и радостью.
Как отметила эксперт в сфере моды, беспроигрышные варианты — корсетные платья и отдельно корсеты (например, с юбкой длины миди или свободными брюками). Главное, чтобы было комфортно в новогоднюю ночь.
Фото: Изображение Midjourney
Стоит обратить внимание на наряды с прозрачными деталями. Так, прозрачная фактура остается в тренде, хотя ее и непросто носить в холодный сезон. Но в новогоднюю ночь в домашней обстановке — отличная идея.
Что касается украшений, то стоит выбирать обтекаемые формы. Разного формата серьги со стразами, шейные украшения такого же типа, элегантные браслеты, обвивающие руку, минималистичные цепочки с кулоном.
— Что касается натуральных материалов, я бы для Нового года предложила жемчуг, он очень благородно и празднично выглядит, тем более это классика. Также можно побаловаться украшениями с символикой 2025 года. Бренды активно выпускают серьги в форме змей, — отметила Юлия Каравайцева.
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