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Posted 3 декабря, 12:35

Published 3 декабря, 12:35

Modified 3 декабря, 12:37

Updated 3 декабря, 12:37

Перед новогодними праздниками в разы взлетел спрос на подшивание одежды

Перед новогодними праздниками в разы взлетел спрос на подшивание одежды

3 декабря 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», спрос на подшивание одежды увеличился на 89 процентов. Это связано с предстоящими праздниками.

Так, тюменцы начали чаще обращаться за услугами по вязанию. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос вырос на 8 процентов, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 60 процентов. Предложение от мастеров за год уменьшилось на 4 процента.

Вырос также спрос на создание собственного узора или лейбла в индивидуальном формате. Спрос на услугу вырос на 65 процентов по сравнению с ноябрем прошлого года. Предложение от мастеров увеличилось на 58 процентов.

Все чаще жители Тюменской области стали интересоваться подшиванием одежды. Спрос на такие услуги увеличился на 44 процента по сравнению с ноябрем прошлого года и на 39 процентов по сравнению с октябрем этого года.

За ремонтом одежды в ноябре этого года жители Тюмени стали обращаться на 89 процентов чаще, чем в ноябре прошлого года. За месяц же спрос изменился на 42 процента. Накануне Нового года предложение от швей и портных увеличилось на 5 процентов.

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