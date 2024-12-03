Перед новогодними праздниками в разы взлетел спрос на подшивание одежды

Так, тюменцы начали чаще обращаться за услугами по вязанию. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос вырос на 8 процентов, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 60 процентов. Предложение от мастеров за год уменьшилось на 4 процента.