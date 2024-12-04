Как тюменцам подготовиться к появлению питомца, и сколько это будет стоить?

В среднем, тюменцы покупают большой пакет корма за 1300 рублей и лакомства за 600 рублей. Две миски для воды и корма стоят около 1000 рублей, лежанка для питомца средних размеров продается по цене 1300 рублей, а переноска — 1 200 рублей. Качественную расческу можно купить за 1 200 рублей.