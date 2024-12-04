Как тюменцам подготовиться к появлению питомца, и сколько это будет стоить?

Posted 4 декабря, 10:53
Published 4 декабря, 10:53
Modified 4 декабря, 10:55
Updated 4 декабря, 10:55
Так, согласно данным пресс-службы сервиса, сумма, необходимая для содержания кошки или собаки, зависит от многих факторов: от ветеринарных счетов и особенностей здоровья до размера животного и количества потребляемой им еды.
В среднем, тюменцы покупают большой пакет корма за 1300 рублей и лакомства за 600 рублей. Две миски для воды и корма стоят около 1000 рублей, лежанка для питомца средних размеров продается по цене 1300 рублей, а переноска — 1 200 рублей. Качественную расческу можно купить за 1 200 рублей.
Средняя стоимость игрушки для животного — 700 рублей. Поводок для собаки обойдется примерно в 1900 рублей. Лоток и наполнитель стоят 1100 рублей и 500 рублей соответственно.