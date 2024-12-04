Где встретить Новый год в России: самые привлекательные варианты для тюменцев

Также новогоднюю ночь можно встретить на Невском проспекте, Московской площади, во дворе Гостинки, где каждую зиму открывают большой Центральный каток. Поиграть в ледовый гольф и керлинг можно на территории ярмарки в Никольских рядах. Обязательно посетите большую ярмарку на Пионерской площади и Петропавловскую крепость, в которой зимой ежегодно открывается ледовый город с замками и скульптурами.