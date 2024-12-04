Где встретить Новый год в России: самые привлекательные варианты для тюменцев

Posted 4 декабря, 12:14
Published 4 декабря, 12:14
Modified 4 декабря, 12:19
Updated 4 декабря, 12:19
Редакция «Нашего города» пообщалась с директором одного из туристических агентств Натальей П. По словам специалиста, многие тюменцы интересуются отдыхом в Москве. Главные улицы столицы украшены праздничной иллюминацией, необычными фотозонами, что не может не привлекать внимание. Взрослые и дети проводят время на катках, пьют горячие напитки. Также работают рождественские ярмарки.
В этом году в Москве будут работать 35 фестивальных площадок, больше 150 ледовых представлений, 4 тысячи различных мастер-классов. Обязательны к посещению: масштабные фестивали «Рождественский свет» и «Ледовая Москва».
Чтобы насладиться атмосферой зимнего города и окунуться в историю старых особняков и усадеб, можно взять увлекательные аудиоэкскурсии, предлагает Наталья.
Отдохнуть во время новогодних каникул можно и на самом большом катке в Европе, который находится на ВДНХ. Покататься на тюбингах в столице — в парке «Сказка» или в «Лата Трэке» на станции метро «Молодежная».
Не пожалеете, если выберете для отдыха культурную столицу нашей страны — Санкт-Петербург. Праздник можно встретить на Дворцовой площади. Гулянья на Дворцовой начинаются за несколько часов до боя курантов, а заканчиваются уже под утро. Тюменцы увидят главную городскую елку и захватывающий праздничный салют.
Также новогоднюю ночь можно встретить на Невском проспекте, Московской площади, во дворе Гостинки, где каждую зиму открывают большой Центральный каток. Поиграть в ледовый гольф и керлинг можно на территории ярмарки в Никольских рядах. Обязательно посетите большую ярмарку на Пионерской площади и Петропавловскую крепость, в которой зимой ежегодно открывается ледовый город с замками и скульптурами.
Что касается культурных мероприятий, то тюменцы посещают балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, а также шоу на коньках «Двенадцать месяцев» в Ледовом дворце.
Еще один отличный вариант для встречи Нового 2025 года.
Самые популярные развлечения, которые точно будут интересны тюменцам: катание на собачьих упряжках, рыбалка, горнолыжные курорты, необычные экскурсионные туры (например, наблюдение за северным сиянием).
В Петрозаводске стоит навестить резиденцию карельского Деда Мороза, его зовут Талви Укко (персонаж позднего карельского фольклора — зимний волшебник, который дарит подарки детям на Новый год). Кстати, еще один карельский Дед Мороз, Паккайне, обитает в городе Олонце. В горном парке «Рускеала» тюменцев встретит прекрасная новогодняя иллюминация.
Именно в Костроме, как считается, находится родина Снегурочки. Образ внучки Деда Мороза давно дополнили ее собственным Теремом-резиденцией. В этом волшебном месте сохранилась уникальная архитектура, ансамбли резного деревянного зодчества, старинные храмы и монастыри.
А на центральной, Сусанинской, площади проходят главные новогодние гуляния. Внимание тюменцев точно привлечет центральная костромская елка, огромный рынок с местными сувенирами, магазинчики, ярмарки и мастер-классы. На площади можно увидеть и «Сырную биржу» с вкуснейшими угощениями местного производства.
Добавим, что стоит тщательно подготовиться к поездке. Для длительных прогулок захватите теплые одежду и обувь, термос с чаем.
Еще одно популярное место для новогоднего отдыха — Сумароковская лосиная ферма, расположенная в Красносельском районе Костромской области, рядом с деревней Сумароково.
Кстати, в 50 километрах от Костромы находится фабрика Мороза Мастера в Лаврово. Тут можно узнать много интересных фактов о традициях производства деревянных игрушек. А также можно поучаствовать в мастер-классе по созданию рождественской игрушки.
Ранее «Наш город» писал о том, что накануне новогодних корпоративов жительницы Тюмени начинают чаще обращаться за услугами стилистов.