Размер среднего заработка тюменцев превысил 83 тысячи рублей

Posted 30 ноября, 05:45
Published 30 ноября, 05:45
Modified 30 ноября, 05:47
Updated 30 ноября, 05:47
Это на 21,3% превышает аналогичные показатели 2023 года — в сентябре прошлого года средний размер заработка в тюменском регионе составлял 67 тысячи 773 рубля. В целом за период с января по сентябрь средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 80 тысяч 20 рублей, что на 16,4% превышает показатели 2023 года.
По уровню зарплат регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. На первых местах располагаются Ямал и Югра (150,6 тысячи и 128,9 тысяч рублей соответственно). В Свердловской области размер средней зарплаты составляет 77 тысячи 878 рублей, в Челябинской и Курганской — 71 тысячу 369 рублей и 61 тысячу 388 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число вакансий без опыта работы. За период с сентября по ноябрь было размещено порядка 20 тысяч таких предложений о работе.