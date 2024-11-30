Размер среднего заработка тюменцев превысил 83 тысячи рублей

Это на 21,3% превышает аналогичные показатели 2023 года — в сентябре прошлого года средний размер заработка в тюменском регионе составлял 67 тысячи 773 рубля. В целом за период с января по сентябрь средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 80 тысяч 20 рублей, что на 16,4% превышает показатели 2023 года.