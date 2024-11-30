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Posted 30 ноября, 05:45

Published 30 ноября, 05:45

Modified 30 ноября, 05:47

Updated 30 ноября, 05:47

В Тюменской области размер средней зарплаты превысил 83 тысячи рублей

Размер среднего заработка тюменцев превысил 83 тысячи рублей

30 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI.

В Тюменской области размер средней зарплаты превысил 83 тысячи рублей

Сюжет
Зарплата
Такие данные озвучил Росстат по итогам девяти месяцев этого года. По информации ведомства, в сентябре средняя заработная в регионе составила 83 тысячи 12 рублей.

Это на 21,3% превышает аналогичные показатели 2023 года — в сентябре прошлого года средний размер заработка в тюменском регионе составлял 67 тысячи 773 рубля. В целом за период с января по сентябрь средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 80 тысяч 20 рублей, что на 16,4% превышает показатели 2023 года.

По уровню зарплат регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. На первых местах располагаются Ямал и Югра (150,6 тысячи и 128,9 тысяч рублей соответственно). В Свердловской области размер средней зарплаты составляет 77 тысячи 878 рублей, в Челябинской и Курганской — 71 тысячу 369 рублей и 61 тысячу 388 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число вакансий без опыта работы. За период с сентября по ноябрь было размещено порядка 20 тысяч таких предложений о работе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Росстат#Средняя зарплата
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