В Тюмени ищут курьеров на зарплату от 190 тысяч рублей. Доставлять надо подарки

Слесарю по ремонту грузовых автомобилей, готовому к вахтовому методу работы, предлагают заработную плату в размере 240 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить полное техническое обслуживание грузовиков, разборка и сборка узлов и агрегатов автомобиля, обслуживание ходовой части и т. д. Обязательное требование — опыт работы не менее двух лет.