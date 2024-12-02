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Posted 2 декабря, 05:56

Published 2 декабря, 05:56

Modified 2 декабря, 05:58

Updated 2 декабря, 05:58

В Тюмени автослесарю и сварщику предлагают самые высокие зарплаты

В Тюмени ищут курьеров на зарплату от 190 тысяч рублей. Доставлять надо подарки

2 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.

В Тюмени автослесарю и сварщику предлагают самые высокие зарплаты

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры. Об этом сообщили аналитики Зарплаты.Ру.

Сварщику с опытом работы от 1 до 3 лет готовы платить от 270 до 300 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит вахтой на, а объекте мыс Наглёйнгын, что находится в Чукотсокм автономном округе.

В вакансии указано, что работодатель обещает оплатить стоимость билетов до места работы и обратно, представить жилье для проживания (в вагон-городке), обеспечить трехразовым горячим питанием.

Слесарю по ремонту грузовых автомобилей, готовому к вахтовому методу работы, предлагают заработную плату в размере 240 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить полное техническое обслуживание грузовиков, разборка и сборка узлов и агрегатов автомобиля, обслуживание ходовой части и т. д. Обязательное требование — опыт работы не менее двух лет.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия декабря, предполагающая вахты, водитель карьерного самосвала. Будущему сотруднику предстоит перевозить грунт по объекту на карьерных самосвалах SANY (2024 года выпуска), BELL, а также обслуживать автотранспорт. Работнику обещают предоставить жилье, спецодежду, обеспечить горячим питанием. Заработная плата — от 189 тысяч рублей.

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Четвертое место в списке самых высокооплачиваемых вакансий декабря занимает вакансия курьера по доставке новогодних подарков. Работать предстоит сменами, платить обещают от 190 тысяч рублей.

Замыкает топ-5 самых денежных предложений первого зимнего месяца вакансия участкового врача-терапевта. Медик требуется в Ялуторовскую областную больницу №23. Обязательное условие — высшее образование по о специальностям «Педиатрия» или «Лечебное дело», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия», сертификат специалиста по специальности «Терапия» и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Лечебное дело». Заработная плата от 120 тысяч рублей.

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