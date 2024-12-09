Ждать или уже не надеяться? Будет ли начислена пенсионерам 13-я пенсия в 2024 году

По словам депутата, многие пожилые люди оказались за чертой бедности. Для работающего населения эта черта установлена на уровне 15 354 рублей, в то время как для пенсионеров она еще ниже — менее 12 669 рублей в месяц. Как итог, свыше 12 млн человек имеют доходы, не превышающие эти суммы.