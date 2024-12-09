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Posted 9 декабря, 15:17

Published 9 декабря, 15:17

Modified 9 декабря, 15:37

Updated 9 декабря, 15:37

Ждать или уже не надеяться? Будет ли начислена пенсионерам 13-я пенсия в 2024 году

Ждать или уже не надеяться? Будет ли начислена пенсионерам 13-я пенсия в 2024 году

9 декабря 2024, 15:17
Фото: 1MI.
В Госдуме в очередной раз подняли вопрос о выплате 13-й пенсии. Этот год не стал исключением. Авторы инициативы утверждают, что дополнительная финансовая поддержка для пожилых людей особенно актуальна на фоне неуклонного роста цен. Стоит ли ждать россиянам 13-ю пенсию в 2024 году и почему её не ввел

Что известно?

В этом году уже дважды поднимался вопрос о дополнительной выплате для пенсионеров. В сентябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил такую инициативу и заверил, что она будет вынесена на рассмотрение в нижнюю палату до конца года.

Это предложение было вызвано растущей инфляцией, ввиду чего 13-я пенсия могла бы стать финансовой поддержкой для пожилых граждан. По словам парламентария, размер выплаты должен быть одинаковым для всех пенсионеров.

В октябре с аналогичной инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который направил свое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Миронов отметил, что пенсии значительно уступают зарплатам, соотношение составляет четыре к одному. В настоящее время коэффициент утраченного заработка снизился с 30,5% в 2023 году до 23,5% в 2024 году.

По словам депутата, многие пожилые люди оказались за чертой бедности. Для работающего населения эта черта установлена на уровне 15 354 рублей, в то время как для пенсионеров она еще ниже — менее 12 669 рублей в месяц. Как итог, свыше 12 млн человек имеют доходы, не превышающие эти суммы.

Депутат также отметил, что в бюджете достаточно средств для выплаты 13-й пенсии. По его информации, доходы от обязательного пенсионного страхования в этом году должны были составить 10,537 трлн рублей, с ожидаемым ростом на 11,4%. Однако с января по июль поступления увеличились на 32,4%.

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Пессимистичный сценарий

Экономист и публицист Игорь Вяземский в беседе с «Нашим городом» объяснил, что начисление 13-й пенсии упирается в бюрократические сложности. В России и раньше выступали с подобными идеями, но с прошлых лет в этом плане ничего не изменилось, чтобы принять положительное решение в текущем году.

«В бюджете не предусмотрено финансирование для данной меры поддержки. По предварительным расчетам, 13-я пенсия обойдется примерно в 1 триллион рублей, учитывая все надбавки и сопутствующие расходы. Однако таких средств в бюджете не предусмотрено», — подчеркнул он.

Пока что единственной реальной возможностью улучшать ситуацию для пенсионеров является индексация пенсий путем опережения уровня инфляции. Только в этом случае пенсионеры смогут почувствовать улучшение материального положения.

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Второстепенные факторы

Официальной информации о дополнительных выплатах пока что не поступало. Все инициативы депутатов были отклонены, так как власти ссылались на нехватку финансирования. Кроме того, в правительстве отмечают, что предложенные законопроекты противоречат действующему пенсионному законодательству.

На данный момент пенсионеры, скорее всего, не получат 13-ю выплату. Однако это не означает, что они останутся только с одной пенсией.

Важно помнить, что новогодние праздники продлятся до 8 января. В этот период некоторые пенсионеры должны получать пенсию за январь, но из-за выходных это может быть затруднительно.

Чтобы обеспечить пожилых граждан средствами к существованию, традиционно им выплачивают авансом январскую пенсию. Это касается только тех пенсионеров, кто получает выплаты в начале месяца.

Стоит отметить, что пенсия за январь 2025 года будет значительно выше благодаря индексации. Тем не менее, если вы получаете выплаты после 10 числа, то ожидать 13-й выплаты в декабре не стоит. Это касается как неработающих, так и работающих пенсионеров.

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Как было в прошлые годы?

Депутаты часто выступают с инициативами по дополнительным выплатам для пенсионеров. Еще в 2013 году Миронов предложил ввести 13-ю пенсию для россиян, достигших 70-летнего возраста. Он считал, что несправедливо, когда работающие граждане получают дополнительные зарплаты, а пенсионеры остаются без такой возможности.

Кроме того, после выхода на пенсию ожидание значительного повышения выплат может затянуться на годы: увеличение в два раза происходит только после 80 лет, что оставляет многих пенсионеров без поддержки. Однако его предложение так и не было реализовано.

В декабре 2021 года партия «Справедливая Россия — За правду» вновь подняла вопрос о 13-й пенсии, а вскоре аналогичное предложение внесли депутаты от ЛДПР. Обе партии хотели, чтобы россияне получили эту выплату к Новому году, планируя сделать ее ежегодной традицией, чтобы пенсионеры могли достойно встретить праздник.

Тем не менее, эти инициативы остались нереализованными, и проект был отклонен на первом же чтении.

В 2023 году вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов представил законопроект о введении дополнительной 13-й пенсии, которую планировалось выплачивать в день рождения. В документе подчеркивалось, что такая помощь позволила бы людям отпраздновать свой день, купить желаемое или даже отправиться в путешествие.

Однако этот проект также не прошел, и пожилые именинники остались без ожидаемого подарка.

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Ранее мы писали об инициативе Госдумы раздать 10 тысяч рублей к новому году.

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#Иван Солдатов#Общество#Пенсионеры#Выплаты#Социальные выплаты#Пенсионный фонд
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