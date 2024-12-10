ТОП оригинальных и вкусных десертов к новогоднему столу для тюменцев

Взбейте масло, мед, сахар и желток. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и специи. Соедините масляную смесь с мучной и замесите тесто. Уберите на час в холодильник. Потом взбейте белок с сахарной пудрой и уберите в холодильник. Нужно раскатать тесто, при помощи формочек вырезать необходимую форму печенья (например, змейки, снеговики или елочки). Выложите на пергаментную бумагу.