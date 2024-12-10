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Posted 10 декабря, 13:15

Published 10 декабря, 13:15

Modified 10 декабря, 13:15

Updated 10 декабря, 13:15

ТОП оригинальных и вкусных десертов к новогоднему столу для тюменцев

ТОП оригинальных и вкусных десертов к новогоднему столу для тюменцев

10 декабря 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney.
Новогодние кексы, имбирное печенье и мандариновый трайфл… Все эти десерты станут прекрасным украшением праздничного стола. Рецепты сладких лакомств — в материале «Нашего города».

Новогодние капкейки с белым шоколадом

Для кексов вам понадобится: 330 граммов муки, 350 граммов мелкого сахара, 1 столовая ложка разрыхлителя, ¾ чайной ложки соли, 180 граммов сливочного масла, 4 яичных белка, 1 яйцо, 240 миллилитров молока, 1½ чайные ложки ванильного или мятного экстракта.

Для украшения вам понадобится: 230 граммов сливочного масла, 300 граммов белого шоколада, 200 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка мятного экстракта (для оригинального вкуса), можно взять леденцы или другие украшения.

Способ приготовления:

Соедините муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте размягченное масло и взбейте миксером. По очереди введите белки и яйцо. Смешайте молоко с ванильным или мятным экстрактом. Вмешайте в тесто. Выложите в 12 формочек для кексов. После выпекайте в течение 20 минут. Остудите кексы.

Взбейте миксером мягкое масло до пышности. Добавьте шоколад. Затем добавьте пудру и мятный экстракт, взбейте до однородности. Украсьте кремом новогодние капкейки, сообщает сайт lifehacker.ru.

Фото: Изображение Midjourney

Праздничное имбирное печенье

Для печенья вам понадобится:

200 граммов муки, 1 желток, 100 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 1 щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Для глазури вам понадобится: 1 яичный белок и 100 граммов сахарной пудры.

Способ приготовления:

Взбейте масло, мед, сахар и желток. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и специи. Соедините масляную смесь с мучной и замесите тесто. Уберите на час в холодильник. Потом взбейте белок с сахарной пудрой и уберите в холодильник. Нужно раскатать тесто, при помощи формочек вырезать необходимую форму печенья (например, змейки, снеговики или елочки). Выложите на пергаментную бумагу.

Выпекайте праздничное печенье в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Остудите лакомство, украсьте его глазурью.

Фото: 1MI

Трайфл с мандаринами

Вам понадобится:

2 яйца, 230 граммов сахара, 140 миллилитров молока, 110 миллилитров растительного масла, 240 граммов муки, 1½ чайные ложки разрыхлителя, 500 граммов жирной сметаны, 100 граммов сахарной пудры, 150 миллилитров сливок с жирностью 33 процента, мандарины.

Способ приготовления:

Как указано на сайте lifehacker.ru, разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите бумагой для выпечки. Яйца соедините с сахаром, молоком и растительным маслом. Взбейте все миксером до однородности. Муку просейте, смешайте с разрыхлителем и всыпьте к жидким ингредиентам. Тщательно взбейте.

Вылейте тесто на противень. Выпекайте корж 25–30 минут до готовности, полностью остудите его и измельчите в крошку. По желанию используйте для десерта готовое печенье. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Холодные сливки взбейте миксером в устойчивую пену.

Вмешайте сливки в сметану. Мандарины очистите, дольки разрежьте вдоль пополам. В креманки выложите слоями крошки, крем и мандарины.

Фото: freepik.com
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