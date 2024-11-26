Вопрос политического контроля: когда в Тюмени запретят аборты?

Предложения, касающиеся изменений условий процедуры прерывания беременности, звучали и в Тюменской областной Думе, законопроект, запрещающий склонять женщин к аборту, инициировал депутат Глеб Турбин. Однако пока дальше предложения дело не ушло. Хотя Тюменская область таким законом могла бы присоединиться к списку регионов, где уже действует запрет на склонение к абортам. Первый такой закон был принят в Мордовии в августе 2023 года. Затем аналогичные законы были приняты в Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях. В 2024 году запрет вступил в силу в республике Коми, Пензенской и Смоленской областях, а также в Забайкальском крае. В конце октября 2024 года запрет на склонение к абортам был введён в Оренбургской области.