Вопрос политического контроля: когда в Тюмени запретят аборты?

Posted 26 ноября, 06:50
Published 26 ноября, 06:50
Modified 26 ноября, 13:13
Updated 26 ноября, 13:13
По всей стране активно продвигается инициатива, направленная на сокращение количества искусственных прерываний беременности. В некоторых субъектах уже действует запрет на агитацию в пользу абортов, а для частных медицинских учреждений усложнили процедуру оформления.
В Тюмени общественники уже выступили с просьбой ввести запрет на аборты, назвав процедуру «легальным детоубийством». Однако их позиция подверглась критике среди других горожан, придерживающихся иного мнения.
Предложения, касающиеся изменений условий процедуры прерывания беременности, звучали и в Тюменской областной Думе, законопроект, запрещающий склонять женщин к аборту, инициировал депутат Глеб Турбин. Однако пока дальше предложения дело не ушло. Хотя Тюменская область таким законом могла бы присоединиться к списку регионов, где уже действует запрет на склонение к абортам. Первый такой закон был принят в Мордовии в августе 2023 года. Затем аналогичные законы были приняты в Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях. В 2024 году запрет вступил в силу в республике Коми, Пензенской и Смоленской областях, а также в Забайкальском крае. В конце октября 2024 года запрет на склонение к абортам был введён в Оренбургской области.
С учетом того, что в планах развития региона имеется графа о снижении числа абортов на 11%, о запрете пока речи не идет. К тому же в регионе по итогам 2023 года на 19% снизилось число прерываний беременности, этот тренд сохраняется и сейчас. Однако у специалистов все же есть опасения, что запрет могут ввести, если будет.
«В некоторых регионах больницы и частные клиники отказываются от проведения этой процедуры, опасаясь возможных последствий из-за закона „о склонении“. Если такая тенденция будет усиливаться, то это может привести к негласному запрету. В таком случае всех пациентов будут вынуждены отказаться от процедуры, что, в свою очередь, повлечёт за собой серьёзные последствия», — считает акушер-гинеколог Ирина Верещагина.
Она отмечает, что негативные последствия запрета на прерывания беременности уже установлены исторически, а в современном мире ситуация может только усугубиться.
Вопрос о запрете абортов всегда вызывает ожесточённые дискуссии в обществе, касаясь самых чувствительных аспектов морали, здоровья и прав человека. Россия не раз сталкивалась с подобными ограничениями в прошлом.
Первый крупный запрет абортов в Советском Союзе был введён в 1936 году. Это решение официально обосновывалось заботой о росте населения, укреплении семьи и защите материнства. Однако фактические последствия оказались далеко не столь позитивными.
Отмечался рост числа криминальных абортов. Женщины, не имея легальной возможности прерывать беременность, вынуждены были обращаться к нелегальным абортмахерам. Это приводило к многочисленным случаям тяжёлых осложнений, бесплодия и даже смерти. Некачественные медицинские процедуры и отсутствие надлежащего ухода становились причиной серьёзных проблем со здоровьем, включая сепсис и кровотечения.
В результате, к 1955 году запрет был отменён, что позволило существенно улучшить ситуацию с женским здоровьем и снизить смертность от осложнений после подпольных абортов.
Но в 2024 году идея запрета абортов в России вновь обсуждается, на фоне усиливающегося влияния традиционных ценностей. Основные аргументы сторонников запрета включают: рост рождаемости, моральные и религиозные аспекты, а также пропаганда ценности материнства. Сторонники убеждены, что отказ от абортов способствует укреплению института семьи.
Как говорит врач-гинеколог Верещагина, новый запрет снова может привести к росту подпольных операций, женской смертности и массовой миграции. Вместе с тем запрет может привести к увеличению числа детей, которые окажутся в детских домах, и росту бедности в семьях, не готовых к рождению ребёнка.
Отказ от права самостоятельно принимать решение о материнстве считается шагом назад в вопросах гендерного равенства. Принуждение к рождению ребёнка, особенно в случаях насилия, инцеста или тяжёлых заболеваний плода, станет дополнительной нагрузкой на психику женщин. К тому же обеспеченные слои населения смогут выезжать за границу для безопасного проведения процедуры, в то время как малоимущие останутся без выбора.
«Нужно думать глубже, а не действовать прямыми запретами. Сократить число абортов можно веди и иными путями — более здоровыми и не подвергающими жизни россиянок опасности», — говорит Верещагина.
Согласно опросам, большая часть россиян выступает за сохранение права на аборт. Эксперты подчёркивают, что для улучшения демографической ситуации необходимо не ограничивать права женщин, а создавать условия, способствующие желанию заводить детей, об этом рассказала социолог Наталья Девлешова.
«Более значимым считают поддержку материнства, а не запрет на прерывание беременности. К тому же россияне часто говорят и о необходимости создавать более благоприятную инфраструктуру для семей с детьми», — указывает специалист.
Опыт и других стран показывает, что запрет абортов не приводит к росту рождаемости, в отличии от внедрения мер, направленных на поддержку семей. Такой путь поможет и план региона выполнить по сокращению численности абортов и поднять статус семьи в обществе.
В Тюменской области могли бы появиться программы планирования семьи и центры поддержки женщин в трудной жизненной ситуации. К тому же доступ населения к контрацептивам и образовательным программам помогает избежать нежелательных беременностей.
История запретов абортов в России свидетельствует о том, что такие меры чаще всего приводят к негативным последствиям как для женщин, так и для общества в целом. В 2024 году, вместо того чтобы повторять ошибки прошлого, важно сосредоточиться на создании условий, в которых каждая женщина сможет принимать осознанное и свободное решение, не испытывая давления со стороны государства или общества. Пока в Тюменской области у женщин это право сохраняется и запрещать аборты пока не планируется.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пропаганда многодетности может пагубно сказаться на здоровье тюменок.