От кашля до летального исхода: чем сейчас массово болеют тюменцы?

Posted 25 ноября, 09:34
Published 25 ноября, 09:34
Modified 25 ноября, 09:36
Updated 25 ноября, 09:36
Как сообщают в Роспотребнадзоре по Тюменской области, в регионе снова отмечается увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост заболевших отмечался в течение последних трех недель.
«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — говорят специалисты.
Как говорит тюменский врач-инфекционист Геннадий Уманский, недооценивать ОРВИ не стоит, несмотря на то, что это самая распространённая группа заболеваний, с которой сталкиваются миллионы людей ежегодно. Дело в том, что современные формы ОРВИ, особенно вызванные новыми вирусами или их мутациями, могут представлять серьёзную угрозу здоровью, в том числе с риском летального исхода.
По словам врача, современные вирусы, включая грипп, коронавирусы (например, SARS-CoV-2) и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), отличаются высокой способностью к мутациям, что приводит к проблемам с иммунной реакцией организма в ответ на проникновение вируса.
Вместе с тем возрастает и риск развития осложнений, это связано в том числе и с пренебрежительным отношением заразившихся к ОРВИ.
«ОРВИ сами по себе редко приводят к летальному исходу, но их осложнения могут быть крайне серьёзными», — указывает Уманский.
Среди осложнений, которые могут возникнуть на фане ОРВИ, наиболее опасными считаются:
Острые пневмонии
Вирусные или бактериальные пневмонии часто развиваются как осложнение после тяжёлого течения ОРВИ. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Сердечно-сосудистые осложнения
Вирусы могут вызывать воспаление сердечной мышцы (миокардит), что приводит к аритмии и сердечной недостаточности.
Нарушения нервной системы
Некоторые вирусы могут поражать нервную систему, вызывая менингит, энцефалит или синдром Гийена-Барре.
Сепсис
На фоне ослабленного иммунитета и вторичных бактериальных инфекций у пациентов может развиться сепсис — тяжёлое системное воспаление, способное привести к органной недостаточности.
Длительные поствирусные состояния
После перенесённой инфекции, особенно тяжёлой, многие пациенты сталкиваются с синдромом поствирусной усталости, когнитивными нарушениями, одышкой и слабостью, что снижает качество жизни.
Как объяснил специалист, вероятность летального исхода возрастает при запущенных формах заболеваний, отсутствии своевременного лечения и тяжелых сопутствующих состояниях.
Сейчас в группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. В период роста заболеваемости им рекомендуют минимизировать пребывание в местах массового скопления людей.
Врачи единогласно говорят о значимости вакцинации. Это позволит не только переносить сезонные заболевания в более мягкой форме, но и снизит риск развития осложнений. По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области уже заканчивается кампания по вакцинации против гриппа, привито свыше 956 тысяч человек.
Также тюменцам советуют не тянуть с обращением к врачу. Своевременная диагностика и назначение лечения помогают предотвратить развитие осложнений.
Не стоит заниматься самолечением и назначать себе сильнодействующие препараты, например, антибиотики. Это может только усугубить ситуацию.
Не менее важно поддерживать гигиену. Регулярно мойте руки, особенно после посещения общественных мест. Рукопожатия, поручни в общественном транспорте, дверные ручки в организациях и общественных зданиях — всё это может быть источником инфекции.
Для предотвращения распространения бактерий и вирусов необходимо регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В организациях и учреждениях рекомендуется использовать оборудование, которое снижает концентрацию вирусных и бактериальных клеток в воздухе, например, бактерицидные облучатели.
Современные ОРВИ не следует воспринимать как «обычную простуду». Несмотря на их распространённость, осложнения могут представлять серьёзную угрозу, особенно для уязвимых групп населения. Своевременная профилактика, адекватное лечение и забота о собственном здоровье — ключевые меры, которые помогут снизить риск и избежать тяжёлых последствий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в этом году в Тюменской области уровень заболеваемости корью увеличился по сравнению с 2023 годом. Недавно специалисты нашли новый очаг заболевания.