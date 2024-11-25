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Posted 25 ноября, 09:34

Published 25 ноября, 09:34

Modified 25 ноября, 09:36

Updated 25 ноября, 09:36

В Тюменской области выросла заболеваемость ОРВИ.

От кашля до летального исхода: чем сейчас массово болеют тюменцы?

25 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI. В Тюменской области выросла заболеваемость ОРВИ.

В Тюменской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области наблюдается увеличение числа случаев заражения ОРВИ. Обычно люди, услышав этот диагноз, испытывают облегчение, но, как утверждают врачи, современные вирусы могут представлять особую опасность и даже приводить к летальному исходу.

Стабильный рост заразившихся

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Тюменской области, в регионе снова отмечается увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост заболевших отмечался в течение последних трех недель.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — говорят специалисты.

Как говорит тюменский врач-инфекционист Геннадий Уманский, недооценивать ОРВИ не стоит, несмотря на то, что это самая распространённая группа заболеваний, с которой сталкиваются миллионы людей ежегодно. Дело в том, что современные формы ОРВИ, особенно вызванные новыми вирусами или их мутациями, могут представлять серьёзную угрозу здоровью, в том числе с риском летального исхода.

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Опасность и осложнения

По словам врача, современные вирусы, включая грипп, коронавирусы (например, SARS-CoV-2) и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), отличаются высокой способностью к мутациям, что приводит к проблемам с иммунной реакцией организма в ответ на проникновение вируса.

Вместе с тем возрастает и риск развития осложнений, это связано в том числе и с пренебрежительным отношением заразившихся к ОРВИ.

«ОРВИ сами по себе редко приводят к летальному исходу, но их осложнения могут быть крайне серьёзными», — указывает Уманский.

Среди осложнений, которые могут возникнуть на фане ОРВИ, наиболее опасными считаются:

  • Острые пневмонии

    Вирусные или бактериальные пневмонии часто развиваются как осложнение после тяжёлого течения ОРВИ. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

  • Сердечно-сосудистые осложнения

    Вирусы могут вызывать воспаление сердечной мышцы (миокардит), что приводит к аритмии и сердечной недостаточности.

  • Нарушения нервной системы

    Некоторые вирусы могут поражать нервную систему, вызывая менингит, энцефалит или синдром Гийена-Барре.

  • Сепсис

    На фоне ослабленного иммунитета и вторичных бактериальных инфекций у пациентов может развиться сепсис — тяжёлое системное воспаление, способное привести к органной недостаточности.

  • Длительные поствирусные состояния

    После перенесённой инфекции, особенно тяжёлой, многие пациенты сталкиваются с синдромом поствирусной усталости, когнитивными нарушениями, одышкой и слабостью, что снижает качество жизни.

Как объяснил специалист, вероятность летального исхода возрастает при запущенных формах заболеваний, отсутствии своевременного лечения и тяжелых сопутствующих состояниях.

Сейчас в группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. В период роста заболеваемости им рекомендуют минимизировать пребывание в местах массового скопления людей.

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Как защитить себя и близких

Врачи единогласно говорят о значимости вакцинации. Это позволит не только переносить сезонные заболевания в более мягкой форме, но и снизит риск развития осложнений. По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области уже заканчивается кампания по вакцинации против гриппа, привито свыше 956 тысяч человек.

Также тюменцам советуют не тянуть с обращением к врачу. Своевременная диагностика и назначение лечения помогают предотвратить развитие осложнений.

Не стоит заниматься самолечением и назначать себе сильнодействующие препараты, например, антибиотики. Это может только усугубить ситуацию.

Не менее важно поддерживать гигиену. Регулярно мойте руки, особенно после посещения общественных мест. Рукопожатия, поручни в общественном транспорте, дверные ручки в организациях и общественных зданиях — всё это может быть источником инфекции.

Для предотвращения распространения бактерий и вирусов необходимо регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В организациях и учреждениях рекомендуется использовать оборудование, которое снижает концентрацию вирусных и бактериальных клеток в воздухе, например, бактерицидные облучатели.

Современные ОРВИ не следует воспринимать как «обычную простуду». Несмотря на их распространённость, осложнения могут представлять серьёзную угрозу, особенно для уязвимых групп населения. Своевременная профилактика, адекватное лечение и забота о собственном здоровье — ключевые меры, которые помогут снизить риск и избежать тяжёлых последствий.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в этом году в Тюменской области уровень заболеваемости корью увеличился по сравнению с 2023 годом. Недавно специалисты нашли новый очаг заболевания.

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