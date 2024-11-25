От кашля до летального исхода: чем сейчас массово болеют тюменцы?

Как говорит тюменский врач-инфекционист Геннадий Уманский, недооценивать ОРВИ не стоит, несмотря на то, что это самая распространённая группа заболеваний, с которой сталкиваются миллионы людей ежегодно. Дело в том, что современные формы ОРВИ, особенно вызванные новыми вирусами или их мутациями, могут представлять серьёзную угрозу здоровью, в том числе с риском летального исхода.