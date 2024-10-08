Какой будет эпидемия гриппа в 2024 году в Тюменской области: прогноз и рекомендации

Также осенью-зимой 2024 года вирус гриппа в Тюменской области, скорее всего, будет аналогичен тому, который циркулирует в других регионах России, и вакцинация будет нацелена на те штаммы, которые представляют наибольшую угрозу. Именно поэтому вакцинация является ключевым шагом в борьбе с сезонными эпидемиями. Прививка от гриппа: можно ли делать? Вопрос «Прививка от гриппа можно ли делать?» беспокоит многих жителей Тюменской области. Ответ однозначен: прививка рекомендуется большинству людей, особенно тем, кто находится в группе риска. Сюда входят пожилые люди, дети, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями. Важно понимать, что прививка от гриппа не только защищает от вируса, но и снижает вероятность тяжёлых осложнений после заболевания.