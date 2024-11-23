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Posted 23 ноября, 05:55

Published 23 ноября, 05:55

Modified 23 ноября, 05:57

Updated 23 ноября, 05:57

Очаг заражения корью обнаружен в Тюмени

Очаг заражения корью обнаружен в Тюмени

23 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Случай с заражением с подозрением на корь специалисты Роспотребнадзора выявили в ноябре у жителя многоквартирного дома по улице Новоселов. Массовых заражений не зарегистрировано, пишет РБК Тюмень.

По данным ведомства, в этом году в Тюменской области уровень заболеваемости корью увеличился по сравнению с 2023 годом. Тогда в регионе было зарегистрировано 30 случаев.

В этом году, сообщалось о шести заболевших корью в Тюмени и 28 заразившихся корью в Тобольске. В Роспотребнадзоре отмечали, что 76% заболевших — дети и подростки.

Врачи подчеркивают, что самым эффективным способом защиты от инфекционного заболевания является вакцинация. Первую прививку детям ставят в возрасте 12 месяцев, ревакцинацию нужно проводить в 6 лет. Дополнительную вакцинацию проводят женщинам, планирующим беременность, учителям, медицинским работникам.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. В настоящее время на дистанционное обучение в регионе переведено около 80 классов или свыше 2,3 тысячи учащихся.

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