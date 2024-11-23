Очаг заражения корью обнаружен в Тюмени

Posted 23 ноября, 05:55
Published 23 ноября, 05:55
Modified 23 ноября, 05:57
Updated 23 ноября, 05:57
По данным ведомства, в этом году в Тюменской области уровень заболеваемости корью увеличился по сравнению с 2023 годом. Тогда в регионе было зарегистрировано 30 случаев.
В этом году, сообщалось о шести заболевших корью в Тюмени и 28 заразившихся корью в Тобольске. В Роспотребнадзоре отмечали, что 76% заболевших — дети и подростки.
Врачи подчеркивают, что самым эффективным способом защиты от инфекционного заболевания является вакцинация. Первую прививку детям ставят в возрасте 12 месяцев, ревакцинацию нужно проводить в 6 лет. Дополнительную вакцинацию проводят женщинам, планирующим беременность, учителям, медицинским работникам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. В настоящее время на дистанционное обучение в регионе переведено около 80 классов или свыше 2,3 тысячи учащихся.