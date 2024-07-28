Самой младшей тюменкой, сделавшей аборт, стала 15-летняя девочка

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В целом, по данным ведомства, в Тюменской области число женщин, прервавших беременность в этом году, сократилось на 15,2%, пишет 72.RU.
Заметим, что в минувшем году в регионе количество абортов сократилось по сравнению с 2022 годом на 1,7%. Одновременно с этим уменьшилось и число родов — 18,6 тысячи в 2022 году до 17,2 тысячи в 2023 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году более 150 женщин решили прервать беременность из-за выявленных патологий в развитии у плода. У 74 будущих малышей обнаружили хромосомные патологии, еще у 408 — анатомические.