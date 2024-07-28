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Самой младшей тюменкой, сделавшей аборт, стала 15-летняя девочка

Самой младшей тюменкой, сделавшей аборт, стала 15-летняя девочка

28 июля 2024, 10:15
Фото: 1MI
15-летняя школьница стала самой юной жительницей Тюменской области, сделавшей аборт в 2024 году. Самой старшей стала 46-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
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В целом, по данным ведомства, в Тюменской области число женщин, прервавших беременность в этом году, сократилось на 15,2%, пишет 72.RU.

Заметим, что в минувшем году в регионе количество абортов сократилось по сравнению с 2022 годом на 1,7%. Одновременно с этим уменьшилось и число родов — 18,6 тысячи в 2022 году до 17,2 тысячи в 2023 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году более 150 женщин решили прервать беременность из-за выявленных патологий в развитии у плода. У 74 будущих малышей обнаружили хромосомные патологии, еще у 408 — анатомические.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Аборты#Беременность
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