Родным погибшего на СВО челябинского полицейского выдали тело бойца из Тюмени

Posted 25 ноября, 08:11
Published 25 ноября, 08:11
Modified 25 ноября, 08:13
Updated 25 ноября, 08:13
Возможно, о данной путанице никто бы не узнал, если бы родные Косимова не настояли на том, чтобы вскрыть цинковый гроб. Маму и сестру погибшего капитана полиции повергло в шок увиденное — в гробу лежал неизвестный молодой человек, сообщает сайт «Верстов.Инфо».
По документам выяснили, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родными. Выяснилось, что тюменцам также доставили гроб с телом погибшего на СВО их родственника, но они его не вскрывали. Правда, похоронить еще не успели.
Окончательную точку в этой истории предстоит поставить тюменской полиции — в ведомство направлено фото капитана Косимова из Челябинской области для проведения процедуры опознания.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области разыскивают опасного маньяка из Оренбургской области. На его счету не менее восьми случаев убийства и изнасилования женщин.