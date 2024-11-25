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Posted 25 ноября, 08:11

Published 25 ноября, 08:11

Modified 25 ноября, 08:13

Updated 25 ноября, 08:13

Тело погибшего на СВО челябинского полицейского перепутали с военным из Тюмени

Родным погибшего на СВО челябинского полицейского выдали тело бойца из Тюмени

25 ноября 2024, 08:11
Фото: 1MI.

Тело погибшего на СВО челябинского полицейского перепутали с военным из Тюмени

Сюжет
Зона сво
Тело погибшего в зоне спецоперации жителя Тюменской области перепутали с погибшим на СВО капитаном полиции Игорем Косимовым из Агаповского района Челябинской области. Гроб с телом тюменца доставили семье челябинского военного.

Возможно, о данной путанице никто бы не узнал, если бы родные Косимова не настояли на том, чтобы вскрыть цинковый гроб. Маму и сестру погибшего капитана полиции повергло в шок увиденное — в гробу лежал неизвестный молодой человек, сообщает сайт «Верстов.Инфо».

По документам выяснили, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родными. Выяснилось, что тюменцам также доставили гроб с телом погибшего на СВО их родственника, но они его не вскрывали. Правда, похоронить еще не успели.

Окончательную точку в этой истории предстоит поставить тюменской полиции — в ведомство направлено фото капитана Косимова из Челябинской области для проведения процедуры опознания.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области разыскивают опасного маньяка из Оренбургской области. На его счету не менее восьми случаев убийства и изнасилования женщин.

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