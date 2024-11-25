Родным погибшего на СВО челябинского полицейского выдали тело бойца из Тюмени

По документам выяснили, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родными. Выяснилось, что тюменцам также доставили гроб с телом погибшего на СВО их родственника, но они его не вскрывали. Правда, похоронить еще не успели.