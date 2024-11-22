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Posted 22 ноября, 13:29

Published 22 ноября, 13:29

Modified 22 ноября, 13:31

Updated 22 ноября, 13:31

На СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области

На СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области

22 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Вагайском районе простились с погибшим земляком Оскаром Галлиулиным. Он был известен у себя на малой родине, на церемонии присутствовали глава Вагайского района и еще несколько видных политических деятелей.

Известно, что Родился Оскар Мансурович 24 ноября 1978 года в селе Тукуз. Учился в Тукузской школе с 1985 по 1994 год, после чего ушел учиться на тракториста. Служил в армии под Екатеринбургом. После службы в армии работал художественным руководителем Тукузкого сельского дома культуры. За активную работу в селе Куларово, и тамошнем доме культуры неоднократно отмечался и награждался грамотами и поощрениями. Был избран депутатом Думы Куларовского сельского поселения.

Фото: администрация Вагайского района

Ушел на СВО по мобилизации в 2022 году. Несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй, как после контузии, так после других травм. Воевал в ЛНР, где погиб при исполнении боевой задачи 3 ноября.

На прощании, кроме известных районных деятелей, также присутствовали коллеги Оскара Галлиулина и его близкие. Проводили бойца в последний путь со всеми воинскими почестями.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени простятся с коммунистом, погибшим в бою под Белгородом.

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#Александр Смирнов#СВО#Бойцы СВО
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