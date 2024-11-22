На СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области

Известно, что Родился Оскар Мансурович 24 ноября 1978 года в селе Тукуз. Учился в Тукузской школе с 1985 по 1994 год, после чего ушел учиться на тракториста. Служил в армии под Екатеринбургом. После службы в армии работал художественным руководителем Тукузкого сельского дома культуры. За активную работу в селе Куларово, и тамошнем доме культуры неоднократно отмечался и награждался грамотами и поощрениями. Был избран депутатом Думы Куларовского сельского поселения.