На СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области

Posted 22 ноября, 13:29
Published 22 ноября, 13:29
Modified 22 ноября, 13:31
Updated 22 ноября, 13:31
Известно, что Родился Оскар Мансурович 24 ноября 1978 года в селе Тукуз. Учился в Тукузской школе с 1985 по 1994 год, после чего ушел учиться на тракториста. Служил в армии под Екатеринбургом. После службы в армии работал художественным руководителем Тукузкого сельского дома культуры. За активную работу в селе Куларово, и тамошнем доме культуры неоднократно отмечался и награждался грамотами и поощрениями. Был избран депутатом Думы Куларовского сельского поселения.
Ушел на СВО по мобилизации в 2022 году. Несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй, как после контузии, так после других травм. Воевал в ЛНР, где погиб при исполнении боевой задачи 3 ноября.
На прощании, кроме известных районных деятелей, также присутствовали коллеги Оскара Галлиулина и его близкие. Проводили бойца в последний путь со всеми воинскими почестями.