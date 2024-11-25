Как за год изменились цены на продукты в Тюмени

Также существенно увеличились в регионе за последний год цены на молоко и хлеб — от 11,7 до 12,4%. Если в ноябре прошлого года литр молока продавали за по цене от 65 до 99 рублей, то сегодня цена варьируется от 85,27 до 113 рублей.