Как за год изменились цены на продукты в Тюмени

Posted 25 ноября, 06:46
Published 25 ноября, 06:46
Modified 25 ноября, 06:48
Updated 25 ноября, 06:48
Также существенно увеличились в регионе за последний год цены на молоко и хлеб — от 11,7 до 12,4%. Если в ноябре прошлого года литр молока продавали за по цене от 65 до 99 рублей, то сегодня цена варьируется от 85,27 до 113 рублей.
Стоимость хлеба сегодня превышает 100 рублей за килограмм, год назад цена составляла от 84,5 до 90 рублей. Также подорожали рыба с 272 рублей до 301 рубля, сахар — с 75 до 78 рублей, сыр — с 899 до 1016 рублей, яйца — с 90 рублей за десяток цена поднялась до 111 рублей.
Существенно выросла стоимость картофеля — если в ноябре 2023 года килограмм продавали за 22,17 рубля, то сегодня килограмм овоща стоит 46,17 рубля. Лук подорожал с 29,38 до 47 рублей за килограмм. Также на 10-20 рублей выросли цены на яблоки и бананы.
Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на табачные изделия (на 8,6%), мебель (на 7,9%), медикаменты (на 7,7%), строительные материалы (на 5,8%). Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары (на 1,9%), трикотажные изделия (на 1,5%) и другие.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подешевели квартиры эконом-класса. За месяц стоимость квадратного метра снизилась на 3,7%.