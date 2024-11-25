В Тюмени ищут врачей. Работать предстоит удаленно

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Натальи Даниной, за последние пять лет число вакансий с удаленной работой в целом в России увеличилось в 7,6 раза. Существенно шире стал спектр специализаций — к примеру, если пять лет назад насчитывалось немногим более сотни вакансий для врачей на «удаленку», то в 2024 году число таких вакансий увеличилось в 12 раз — благодаря услуге телемедицины.