В Тюмени ищут врачей. Работать предстоит удаленно

Posted 25 ноября, 05:08
Published 25 ноября, 05:08
Modified 25 ноября, 05:10
Updated 25 ноября, 05:10
В целом доля вакансий с «удаленкой» в регионе составила 4% от общего числа опубликованных предложений о работе.
Чаще всего удаленный формат работы предлагали специалистам из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» — четверть от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость (26%). Далее идут ИТ-специалисты — 22% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте сотрудники сферы «Маркетинг, реклама, PR» (21%), далее идут эксперты сферы «Страхование» (20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Управление персоналом, тренинги» (14%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9%).
По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Натальи Даниной, за последние пять лет число вакансий с удаленной работой в целом в России увеличилось в 7,6 раза. Существенно шире стал спектр специализаций — к примеру, если пять лет назад насчитывалось немногим более сотни вакансий для врачей на «удаленку», то в 2024 году число таких вакансий увеличилось в 12 раз — благодаря услуге телемедицины.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первые три квартала этого года прекратили работу более 300 заведений общепита. Одновременно с тем в регионе было открыто свыше 370 новых кафе, ресторанов и баров.