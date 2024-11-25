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Posted 25 ноября, 05:08

Published 25 ноября, 05:08

Modified 25 ноября, 05:10

Updated 25 ноября, 05:10

В Тюмени в 7 раз выросло количество вакансий с «удаленкой»

В Тюмени ищут врачей. Работать предстоит удаленно

25 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI.

В Тюмени в 7 раз выросло количество вакансий с «удаленкой»

За последние пять лет число вакансий с удаленной работой в Тюменской области возросло практически в семь раз. По данным аналитиков hh.ru, с начала года в регионе было открыто свыше 6,7 тысячи таких вакансий.

В целом доля вакансий с «удаленкой» в регионе составила 4% от общего числа опубликованных предложений о работе.

Чаще всего удаленный формат работы предлагали специалистам из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» — четверть от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость (26%). Далее идут ИТ-специалисты — 22% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте сотрудники сферы «Маркетинг, реклама, PR» (21%), далее идут эксперты сферы «Страхование» (20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Управление персоналом, тренинги» (14%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9%).

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По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Натальи Даниной, за последние пять лет число вакансий с удаленной работой в целом в России увеличилось в 7,6 раза. Существенно шире стал спектр специализаций — к примеру, если пять лет назад насчитывалось немногим более сотни вакансий для врачей на «удаленку», то в 2024 году число таких вакансий увеличилось в 12 раз — благодаря услуге телемедицины.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первые три квартала этого года прекратили работу более 300 заведений общепита. Одновременно с тем в регионе было открыто свыше 370 новых кафе, ресторанов и баров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Удалённая работа
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